劍湖山「端5」抗暑 暢玩水陸雙樂園

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記者李佩玲／綜合報導

炎炎夏日到來，劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將於6月19日至9月6日限時登場，迎接端午連假，園區也特別推出「端5」超值抗暑方案，19至21日端午連假期間，身分證字號只要有「5」，現場購票出示證件，即可享有水陸聯票399元的優惠價。

劍湖山世界指出，今年夏天，「小威の海盜村」水樂園多項「全臺唯一」與經典指標設施將全面開放，包含網友票選第一「尖叫無底洞」，全臺唯一水上極速自由落體，從高空瞬間下墜，驚險指數破表；水上巨霸「龍捲風」及超激渦輪「大碗公」則是全臺唯二必玩神級設施，乘著橡皮艇衝向巨大浪壁與亞洲最大碗公，體驗強大離心力的瘋狂尖叫；還有FUN浪最長的「維京巨浪」，長達600秒的頂級鑽石巨浪，體驗長達10分鐘的瘋狂衝浪快感。

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另外，園區也祭出水陸一票暢玩優惠，19日起至9月6日暑假期間，全日水陸聯票599元（原價1199元）；如果想睡飽再出發、避開正午烈日，下午1時起入園的午後票只要499元；還有「壽星優惠」，當日壽星憑本人證件購票只要100元，當月壽星也享有399元的優惠價，通通可以享受水陸雙樂園。

劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將於6月19日至9月6日限時登場。（業者提供）

劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將於6月19日至9月6日限時登場。（業者提供）