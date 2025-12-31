劍湖山10分10秒摩天輪煙火 近萬人high迎2026

雲林劍湖山世界跨年晚會吸引近萬人入園一起倒數迎接2026年。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「5、4、3、2、1」新年快樂！近萬人在雲林劍湖山世界摩天輪廣場下開心齊聲倒數迎接2026年，10分10秒璀璨花火與絢彩雷射燈光秀，驚呼聲連連。

劍湖山跨年晚會結合K-Pop排舞大賽，以「舞力最厲害，有你才夠High」為主題，進入8強隊伍「舞」力全開較勁，還有多組實力派歌手及人氣職棒啦啦隊員輪番上陣，不少民眾跟著節奏舞動。

因縣府也在虎尾高鐵特定區縣立田徑場舉辦跨年晚會，劍湖山跨年晚會人數較往年少，根據園方估計約有近萬人。有年輕人結伴、也有全家總動員，大家自備野餐墊席地而坐欣賞表演等待倒數及觀看高空煙火。

重頭戲10分10秒摩天輪雙輪煙火，在現場民眾倒數聲中，閃亮夜空，五光十色璀璨花火及雷射燈光秀，讓大家看得目不轉睛，快樂迎接2026年。

劍湖山世界摩天輪煙火秀。(記者黃淑莉攝)

劍湖山世界摩天輪煙火秀。(記者黃淑莉攝)

