劍湖山12/25一日限定活動！穿聖誕裝「門票100元」 300秒高空花火秀免費看

隨著2025年聖誕節的到來，雲林劍湖山世界為遊客準備了一場充滿驚喜與歡樂的聖誕慶典。今年，劍湖山世界推出一系列聖誕一日限定活動，讓遊客在節日氛圍中盡情享受。活動亮點包括「聖誕Battle舞力High」主題表演、超值變裝優惠，以及壯觀的「300秒聖誕高空花火秀」，為即將到來的跨年狂歡提前暖身。

▲ 劍湖山呼喚聖誕老人大集合，聖誕節一日限定，聖誕裝扮門票只要100元。（圖／劍湖山世界）

劍湖山世界經理張華紋表示，今年的聖誕活動不僅是為了慶祝節日，更是為跨年活動做準備。12月25日當天，園區將舉辦「聖誕老人大募集」活動，邀請遊客進行全身聖誕主題變裝。只要變裝面積達到70%以上，無論是聖誕老人、魯道夫、聖誕樹或雪人等角色，皆可享有「本人門票100元」的優惠。對於未變裝的遊客，園區也提供「聖誕全民均一價299元」，讓所有人都能以實惠的價格享受劍湖山世界的各項國際級設施。

聖誕節當天下午3點，活動將在彩虹劇場熱力展開。園區表演團隊將帶來華麗的舞蹈與特技，為「聖誕Battle舞力High」揭開序幕。隨後，來自各地的舞林高手將齊聚一堂，參加「第一屆劍湖山盃舞蹈大賽－K-POP排舞明星賽」的複賽，選出前8強隊伍，讓熱血持續延燒至跨年。

晚上6點30分，遊客可在劍湖山茶花館前欣賞「300秒聖誕高空花火秀」。絢麗的煙火將點亮雲林夜空，為遊客營造最浪漫的聖誕之夜。此外，劍湖山渡假大飯店的蔚藍西餐廳也推出了全新的「古坑咖啡美食饗宴」，邀請遊客在欣賞煙火後，品嚐以在地咖啡入菜的美食。飯店更提供3,999元起的超值住宿方案，讓遊客在五星級環境中度過一個完美的聖誕假期。

▲ 劍湖山聖誕高空花火秀將在山茶花館前登場，絢麗的煙火將點亮雲林夜空，營造最浪漫的。（圖／劍湖山世界）

無論您是追求刺激的愛好者、尋找文化體驗的深度旅人，或是享受親子時光的家庭客，劍湖山世界都能滿足您的需求。現在正是暢遊的最佳時機，門票超優惠、住宿超優質，讓您以最輕鬆、最划算的價格，盡情享受一站式的玩樂、美食與住宿體驗。品嘗「招牌冠軍咖啡」、大啖美食、入住五星飯店，一起High翻雲林。

