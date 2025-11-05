劍潭活動中心電梯啟用 長輩上樓免煩惱





耗時六年，斥資1350萬，台北市士林劍潭區民活動中心新電梯正式啟用。由於早期設計時，並未將電梯納入考量，因此士林區公所與士林幼兒園共同出資設置新電梯，以後年長者或行動不便的人，再也不用為了爬樓梯而煩惱。

活動中心位在三樓，早年興建時並沒有設置電梯，這對許多年長者、輪椅族、推嬰兒車及所有行動不便的人不夠友善。因此士林區公所和士林幼兒園共同出資，配合市府推動無障礙空間，打造全新電梯，設計結合幼兒園外觀，宛如一個積木造型的高塔，可望成為社區的新地標。

耗時六年，斥資1350萬，在地方民代、里長與市府各級單位努力協調下，新電梯終於正式啟用，區公所期盼它能提高民眾參與活動意願，讓社區情感更融洽。



