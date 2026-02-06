劍潭路怎麼那麼多警察 銀行被搶了嗎 士林警防搶演練超吸睛 快打部隊火速壓制歹徒

MEITU 20260206 164415707 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前士林區劍潭路一帶出現多名全副武裝警力，吸引不少民眾駐足圍觀，並在社群平台熱議發生何事；原來係士林分局結合轄內金融機構，辦理「加強重要節日安全維護工作」防搶暨攔截圍捕演練，透過模擬真實狀況，強化第一線應變能量。

士林分局指出，年節前夕金融機構現金往來頻繁，易成為歹徒覬覦目標，為防範強盜、搶奪及人質挾持等重大治安事件，特別選定瑞興銀行士林分行作為演練場地，透過實兵演練檢視通報、封鎖、攔截與圍捕作為。

本次演練最大亮點，莫過於歹徒角色的特殊設定，由2名犯嫌裝扮成時下流行的「獵魔女團 Saja boys」進行行搶，融合KPOP韓國流行文化及2025年美國動畫歌舞都市奇幻電影角色元素，造型吸睛，讓現場不少小朋友直呼熟悉，也成功提升民眾對演練的關注度與記憶點。

演練過程中，分局勤務中心即時通報歹徒特徵並啟動攔截圍捕機制，快打部隊迅速到場支援，歹徒一度挾持人質企圖對峙，由女警花所長蔡岱娟擔任現場指揮官，沉著應對，指揮優勢警力列陣包圍，威嚇氣勢毫不遜色，使歹徒當場嚇得手腳發麻，不敢輕舉妄動，最終順利壓制，成功化解危機。

士林分局表示，金融機構與警方在防搶、防詐工作上是密不可分的夥伴，透過逼真、創新的實兵演練，不僅可強化警力快速反應與協調能力，也能提升金融機構員工的警覺性與應變能力，同時讓民眾在日常生活中更能識別潛在危險與詐騙風險，共同守護社區治安。