劍麟3Q賺1.12元 10月營收微減

台北股市進入到了高檔整理，不少本益比偏高的個股，近期都出現漲多修正的情形。這個情形在財報公告前後，尤其明顯。不過，好的公司股價上漲，本來就很合理，如果未來業績持續成長，那短線的回檔就應該是承接的時機點；另一方面，也有一些業績表現不差，卻被市場所忽略的個股，今天選股教練就要來幫大家找一找，有沒有哪些個股，明明營收成長，但是股價卻沒什麼漲的，年底之前有機會還他公道的個股。請參考附表一。

陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前