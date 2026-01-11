一劑就夠！公費肺鏈疫苗升級了 最新20價彰化開打日曝光

〔記者張聰秋／彰化報導〕公費成人肺炎鏈球菌疫苗(簡稱「肺鏈疫苗」)升級了！彰化縣衛生局指出，今年中央採購的最新20價肺炎鏈球菌疫苗，將於本週四(15日)到貨，全縣同步開打，最大改變是只要打一劑，就能獲得完整保護」，取代過去須接種兩劑的作法，目前已開放線上預約，呼籲長者把握機會接種。

過去長者接種肺鏈疫苗，常需間隔一年再打第二劑，衛生局長葉彥伯指出，今年疫苗政策全面升級，只要是還沒打過的長者，今年改打最新的20價疫苗，只需1劑即可。

廣告

彰化縣65歲以上長者約24萬5000多人，其中約5成完整施打過之前的兩劑疫苗，仍有約12萬多名長者完全未接種，是今年防疫的重點對象。

為何過去要打2劑，現在只要1劑？葉彥伯說，舊的疫苗比較便宜，之前過渡期就是一舊一新，今年開始全部都打新的一劑20價疫苗，應該也是經費的問題。他強調，很多人先得流感，氣管變差又得肺炎，因為是新病毒的細菌，產生重症的風險就高，肺鏈疫苗一定要打，預防效果很好。

不少人擔心打疫苗的副作用，葉彥伯說，打肺鏈的副作用跟打流感疫苗差不多，新的肺鏈疫苗副作用很少，少數可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等嚴重副作用則極少發生、接種後應於接種單位觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

衛生局提醒，曾接種過舊疫苗的長者，仍需補打一劑新疫苗，以提升免疫力，兩次接種間隔至少一年。

肺鏈公費接種對象為65歲以上長者與55到64歲原住民，線上預約系統可上「彰化疫苗接種預約e點通」。

