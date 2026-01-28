力促國共交流「強強聯手」 鄭麗文：親人之間不會骨肉相殘

鄭麗文今於中常會上表示，國民黨會積極扮演「和平締造者」，尤其「大陸是我們的親人」，我方絕對做不出「骨肉相殘」的事情。（圖／國民黨提供）

國民黨副主席蕭旭岑受國民黨主席鄭麗文委託，2月2日至4日將率國政基金會副董事長李鴻源等人赴中國北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。鄭麗文今於中常會上表示，國民黨會積極扮演「和平締造者」，尤其「大陸是我們的親人」，我方絕對做不出「骨肉相殘」的事情；所以希望兩岸和解也能帶來美中合作，這才是人類之福。

鄭麗文今表示，目前台海局勢兵凶戰危、全世界高度關注，國民黨願意做出最大的貢獻，幫兩岸如今「惡性螺旋」上升的自我毀滅之路，開闢不一樣的選擇，希望能迎來兩岸重新融冰和解、進一步合作。

鄭麗文指出，國民黨不斷自我期許並對外宣誓，絕對不做區域的「麻煩製造者」，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更重要的是將會積極扮演「和平締造者」。

鄭麗文透露，智庫在她上任1個月後才改選董事會，並由她擔任董事長；過去這段時間不只是中央黨部，各地方黨部及智庫都非常艱難，所剩人手非常有限。在人力重新建立與補足的過程中，仍非常積極地工作，因為來自海內外對兩岸和平的期待真的非常深、非常大。

鄭麗文說，上任不到3個月的時間內，百工百業都來到黨部與智庫看她，表達這些年來的委屈，尤其因為兩岸關係惡化而惶惶不可終日，包括農民代表也感到非常恐慌，因為沒有市場，農產品賣不出去。

鄭麗文指出，旅遊服務業即便度過新冠疫情，仍無法恢復，就是因為兩岸關係冰凍、政府的政策及禁團令，導致觀旅業嚴重萎縮，連帶使整體服務業低迷。「這麼多年在民進黨執政之下，老百姓有多苦，政府真的有放在心上嗎？」

鄭麗文並向李鴻源表達感謝，強調李與對岸已有非常多的交流；尤其她參加黨主席選舉時，就發生了花蓮災情，當時礙於選舉，且她也非專業，能幫的忙有限。但看到台灣真正的專業人士「無用武之地」，因為永遠都是意識形態與政黨的考慮，難道人民的財產與生命都不重要了嗎？台灣是什麼時候變成這樣？

鄭麗文指出，國共平台交流停了9年。9年後的今天，大陸已今非昔比，今天的大陸與台灣在許多重大科技上已有獨步全球的實力。面對人類共同的挑戰，兩岸交流互相學習，甚至未來合作，能免於人民受苦。

鄭麗文表示，因此她請李鴻源在第一次國共交流平台，就將防災與氣候變遷議題作為最重要的課題。對接之後，未來會有更多可以交流合作的地方。此外，還有觀光旅遊業，以及面臨少子化、高齡化社會的健康安養議題，這些都是兩岸共同的挑戰。希望最尖端的人才能互相交流合作，提出解決方案。

鄭麗文強調「強強聯手」，是希望兩岸合作、交流能帶給人類社會無窮無盡的可能性與貢獻。「我們不應該再分彼此，我們不應該隨時隨地製造對立」。今天國民黨帶來的是和平、和解、合作，不是對立、仇恨或無窮無盡的內耗。

鄭麗文也說，執政黨從頭到尾都在極盡破壞之能事，瞎編各種莫須有的故事，甚至啟動造謠供應鏈。她再次重申，除了「九二共識、反對台獨」，沒有任何交換條件，因為根本不需要。

鄭麗文質疑，民進黨的居心是什麼？難道不樂見兩岸馬上可以春暖花開，解決農民、觀光等各產業的問題，甚至解決兵戎相見的危機嗎？為什麼要不斷造謠？

鄭麗文表示，國民黨搭起的平台是為了所有台灣人民，不分黨派；絕非為了一黨之私，也希望民進黨不要把國民黨當成死敵，應該是互相競爭的最佳朋友。「我們都在一條船上，把船撞翻了，大家都要落水」。

鄭麗文最後強調，目前英國首相正踏上中國大陸進行睽違八年後的國事訪問。英相說不需要在美中之間選邊站，「在台灣的我們也應該是如此」。她並舉一位好朋友的比喻「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。

鄭麗文認為，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是「忘恩負義」的人；但大陸是我們的親人，我們絕對做不出「骨肉相殘」的事情。所以不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。

鄭麗文強調，國民黨絕對可以成功幫大家避免戰爭、締造和平。也會在這樣的使命下，完成2026年的勝選與2028年的政黨輪替，告訴全世界，和平才是台灣2300萬人共同的願望與決心。



