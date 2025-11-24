力促循環經濟！中市YouBike1.0化身「愛心腳踏車」馳援光復鄉重建短途交通

台中市政府提供「愛心腳踏車」供花蓮光復鄉做為短距離代步載具使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府交通局持續實踐循環經濟與公有資產再利用精神，今（24）日已盤點100輛YouBike1.0公共自行車，經廠商整理及維修保養後，將提供給花蓮縣政府。交通局表示，這批車輛將緊急運往花蓮縣光復鄉，作為災後重建期間的「愛心腳踏車」，協助當地解決因堰塞湖災害導致交通工具大量損毀後，所面臨的短距離代步載具缺口。

市府推動YouBike2.0後也積極進行1.0再利用，此次提供百台1.0退役車輛送往花蓮光復協助民眾短途交通。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通局長葉昭甫表示，台中市在推動YouBike2.0系統後，功成身退的YouBike1.0車輛並未閒置，而是積極尋求最有益於社會的再利用管道。市府透過持續關注花蓮縣光復鄉堰塞湖災害的重建進度，得知當地居民在大量機車與腳踏車等私人交通工具損毀後，急需安全可靠的代步工具進行災後清理、物資運補及短程通勤。

葉局長指出，考量光復鄉災損嚴重，短途交通工具缺口龐大，我們緊急盤點退役YouBike1.0自行車設備，從中選出100輛，將經專業整理並確認機能完好的自行車提供花蓮縣政府，協助災後生活機能重建。這些YouBike1.0車體穩固、騎乘安全，是作為臨時公共運輸載具的最佳選擇。

中市將退役的1.0車輛送往花蓮，讓光復鄉民眾進行災後清理及短程通勤使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通局說明，台中市YouBike1.0自行車雖已功成身退，但透過此次緊急支援，不僅實踐了循環經濟中「資源再利用」的理念，更展現了城市互助、共度難關的人道精神。讓原本在台中扮演「綠色運輸最後一哩路」角色的腳踏車，在花蓮災區轉化為「重建力量」與「愛心載具」。這批愛心腳踏車將優先協助光復鄉災 民、學童及重建工作人員滿足買菜、通學或短程移動等基本生活交通需求，加速受災地區的機能恢復。

中市府盤點退役的YouBike1.0自行車設備，經整修保養後送往花蓮作為災後短距離移動使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通局表示，城市之間的互助與資源共享是台灣社會最珍貴的力量，未來市府也將持續關注花蓮地區的重建進度，並呼籲社會各界一同伸出援手，支持災區早日恢復正常生活。