力促碳循環價值鏈落地 淨零學院辦理產、官、學CCUS關鍵負碳技術交流

陳其邁市長「CCUS 價值鏈」工作坊，與在地鋼鐵、石化、能源、電子業共同研討國內外案例等，從技術、資金與環境面向凝聚跨產業共識。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

碳捕捉、再利用與封存（CCUS）是邁向二０五０淨零的重要戰略，高雄目前已有八家企業啟動設備與技術佈署；「淨零學院」舉辦「CCUS 價值鏈」工作坊，由陳其邁市長與在地鋼鐵、石化、能源、電子業共同研討國內外案例、地質封存條件及去碳電力標準，從技術、資金與環境面向凝聚跨產業共識。

面對未來能源結構中火力發電仍占一定比例，以及鋼鐵、石化等產業先天製程條件，CCUS 是實現淨零不可或缺的技術。陳其邁市長指出，高雄匯聚各類型製造業，是新技術應用的關鍵場域，並表示推動 CCUS 的核心在於資金與技術投入，無論是企業投資或政府補助，最終都要以可量化、具商業模式的方案作為支撐。

廣告 廣告

工作坊中，台大新碳勘科技研究中心劉雅瑄教授解析碳封存的地質條件，指出台灣西部海岸深部鹽水層具備封存潛力，而高雄擁有高度碳捕捉需求的產業聚落；台經院左峻德副院長則介紹「PAS 247 去碳電力標準」，協助核算火力電廠導入碳捕捉後的電力，為需使用綠電的企業提供「無碳電力憑證」，建立可行商模；中興工程顧問社亦分享彰濱工業區先導試驗的技術成果與實務經驗。

環保局表示，為加速技術擴散，「淨零學院」持續辦理技術交流，透過實地走訪中鋼「鋼化聯產」、長春「煙道捕氣」、台塑「固碳工廠」等案例，深入討論捕捉溶劑、煙道濃度、純化流程與產品需求等關鍵環節。

環保局長張瑞琿表示，CCUS 是實現淨零路徑上的重要一環。環保局將透過「產業淨零大聯盟」與「淨零學院」強化產業交流，同時在新設工廠與減碳計畫中納入相關要求，推動碳循環價值鏈於高雄落地，期盼加速高雄產業轉型，打造高雄成為更具競爭力的永續城市。