力促臺南科技產業專區發展 南市府辦理第二次事業計畫公聽會





臺南市政府地政局20日於西賢里活動中心舉辦「臺南科技產業專區開發案」第二次事業計畫公聽會，黃偉哲市長指示各局處重視開發與生態平衡，並由參事韓榮華帶領市府團隊，向土地所有權人、承租戶及周邊居民說明開發內容進度，並重點回應第一場公聽會所提出的排水、交通規劃、生態平衡及租約補償等相關問題。

本案開發面積約30.23公頃，其中公有土地比例達99.74%，以教育部學產基金土地為主。過去多採三七五租約作養殖使用，長期未能有效發揮土地使用效益。市府表示，本案透過都市計畫變更與區段徵收方式重新規劃土地用途，不僅提升土地利用效益，更兼顧產業發展、公共設施取得及既有承租人權益，將打造南科延伸之創新產業聚落。

本案開發後將同步取得約12公頃公共設施用地，考量區域地勢低窪且位於淹水潛勢區，本案特別規劃1.64公頃公園兼滯洪池用地使用（連同利用後續提及1.43公頃公園用地所設置之地下式滯洪池，本案計畫設置滯洪量體48,125立方公尺），未來透過出流管制、工程設計以低衝擊開發方式構思，可有效避免開發後增加之逕流加重原排水系統負擔。

本公園兼滯洪池用地以保留自然環境基底為原則，營造濕地公園環境，提供周邊生態物種如鳥類、陸蟹得以棲息利用的綠色韌性基地。市府強調，相關設計已依據區域水文條件及未來氣候韌性標準辦理，將確保開發後整體排水安全及生態補償作為，加上水利局已規劃並提報中央爭取「臺南市中西區 C3 抽水站改建工程」經費，規劃增設 5 台 5.0 cms 抽水機組，工程完成後可保護約 74 公頃區域，更加強化周邊地區排水系統效益。

就周邊道路（如華平路、民權路、和緯路五段等）之交通現況，依本案都市計畫變更報內政部之計畫書調查成果，服務水準尚屬良好（多屬A級），本案區內另規劃有30米南北向道路與華平路平行，可供區內車輛聯外通行，將可減輕華平路之交通壓力。未來交通局將加強和緯路等周邊道路之號誌動態調整與監控機制，以利尖峰時段車流疏導，並將視產業專區進駐情形，適時調整公車、公共自行車等公共運輸服務，持續鼓勵民眾使用公共運輸以減少私人運具。

另考量周邊民眾的休憩活動需求，計畫區內包含1.43公頃的公園用地及0.31公頃的公園兼兒童遊樂場用地，將提供全齡友善的休憩場域，營造富有綠意、永續的城市綠意空間。公園設計呼應本區域的自然資源，融入魚塭意象、陸蟹語彙等，強調與地區紋理、自然環境的鏈結，營造地區特色及亮點。

因應安平地區觀光熱潮及車流量日增，市府在本案內規劃1公頃停車場用地，並預留銜接主要道路之出入口配置，以紓解假日觀光車潮，提升交通動線效率。此外，為因應未來產業園區通勤需求，市府亦說明加強相關道路車流分流及交通號誌動態調整與監控機制，適時調整公車、公共自行車等公共運輸服務。

本案整併原有三處未開闢之學校用地，調整為第二種產業專用區兼容許文教使用，亦同步規劃3公頃文中小用地，因應未來產業人才子女之就學需求，兼具產業和教育均衡發展。

針對地主及承租戶於首場公聽會提出的租約補償問題，地政局再次強調將依《耕地三七五減租條例》辦理相關補償機制，以保障既有承租人權益，並有效協助解決歷史租約及土地閒置問題。

第一次公聽會亦有多位民意代表參與，民代們關注排水安全、交通配置、生態平衡等議題，並要求市府充分說明並納入地方意見。地政局回應，相關設計將依民眾與民意代表意見優化，以確保開發品質與區域生活環境兼顧。

本次(第二次)公聽會中，多位議員及民眾針對產業開發方向、水利、交通、生態及保留地方紋理等議題提出眾多建議意見，將攜回研議。

地政局表示，臺南科技產業專區具備良好區位、交通可及性及周邊學研資源等優勢，可補足半導體上游產業鏈量能，促進地方人才培育、科技產業之產品研發與數位轉型。透過區段徵收的公益性與土地活化效益，本案可創造市府、教育部、產業界、市民及原承租戶「五贏」成果，為臺南產業升級與城市發展注入新動能。

