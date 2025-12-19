力促香港出版品立足 賴秀如：台北書展一定有專區

歲末年終之際，台港經濟文化合作策進會(策進會)董事長賴秀如今天(19日)向媒體說明策進會今年的工作成績，同時介紹明年度多項工作重點。賴秀如特別提到台北國際書展，強調策進會一定會在書展裡設立香港專區，全力促使香港的出版品繼續在台灣立足，因為華語世界現在只有台灣才能享有百分之百的出版自由。



台港經濟文化合作策進會在2010年5月26日揭牌，成立初衷是要與香港方面的「港台經濟文化合作協進會」，一起推動台港交流互動；不過，歷經10餘年來發展，策進會更偏重於協助與照顧在台灣生活的香港人。

策進會董事長賴秀如表示，策進會今年舉辦過農產品、建築設計等交流活動，台、港之間這一年來其實仍然「有來有往」、互動頻繁，因此明年將進一步擴大交流範圍，且在年度台北國際書展裡設立香港獨立館區，更將持續堅持下去，賴秀如說：『(原音)因為現在大家知道，華文、華語世界最主要能夠享有百分之百言論自由、出版自由的地方，也只有台灣了，所以台北國際書展這個展區是非常重要的，香港的出版品方面還是有很多能夠在台灣立足。』

陸委會港澳蒙藏處處長、策進會祕書長盧長水進一步介紹明年工作重點，首先是港人來台旅遊部分，以今年為例，香港旅客目前是台灣境外旅客第二大來源地，因此策進會將持續推廣，力促吸引更多港客；而受到在台港人高度歡迎的「好友港節」，則已展開規劃，力求規模愈來愈大、品質也愈來愈好；此外，每年7月的香港影展，以及協助在台港人的各類座談會，在未來一年都會持續落實執行。