力保勞保不破產！拚最終支付責任入法 洪申翰：盼爭取更多撥補

立法院衛環委員會今（18）天逐條審查「勞工保險條例」修正草案，處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，勞動部長洪申翰說，政府已經規畫超過5000億元的撥補預算，希望還能爭取更多撥補金額，不過他也強調，撥補勞保力道和中央財政能力息息相關，希望朝野能共同維護中央政府財政體制。

立法院今天審議「勞工保險條例」第66條及第69條條文修正草案，中央政府自2020年起，逐年編列預算撥補勞保基金，基金規模已達1.2兆元，此次修法兩大重點，包含由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，「每年編列預算撥補」；且勞工保險財務應由「中央政府負最後支付責任」，修正施行後由中央主管機關定期檢討。

洪申翰提到，政府其實已經規劃超過5000億預算執行勞保撥補，這也代表執政團隊對勞保財務會負起責任跟立場，因為這其實是攸關辛苦的千萬勞工權益，未來勞動部也會持續爭取撥補預算。

不過洪申翰也進一步喊話，希望朝野能共同維護中央政府財政能力和體制，因為撥補勞保力道高低，跟中央政府財政能力息息相關，現在每年都爭取撥補預算，在中央政府財政能力許可下，甚至都還希望能擴大爭取更高金額的撥補，所以現在每年撥補金額其實已經到1200億以上。

