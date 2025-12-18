力保勞保不破產！洪申翰：爭取年撥1200億 評估打開投保薪資上限

勞動部長洪申翰接受媒體聯訪。資料照



針對勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，以確保勞保基金2049年不破產，勞動部長洪申翰今（12/18）日表示，政府對勞保財務負起責任的立場堅定，從總統蔡英文到總統賴清德，政府已規畫超過5000億元的撥補預算，目前每年撥補金額已達1200億元以上，未來將視中央政府財政體質，持續爭取最大力度的預算挹注。

社福及衛環委員會今日審議「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，面對外界關切是否訂定長期的「分年分期撥補計畫」，勞動部長洪申翰接受聯訪時說，行政院已提出院版修法，將「政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。

洪申翰強調，撥補勞保力道的高低，與中央政府財政能力息息相關，呼籲朝野應共同維護國家財政的健全與穩定，唯有在財政許可的前提下，勞動部才能持續向行政院爭取擴大撥補金額。

除了預算撥補，勞保投保薪資級距上限、現為4萬5800元，已長達九年未做調整，引發勞工團體質疑。洪申翰坦言，持續聽到檢討聲音，但投保薪資上限的調整將直接影響整體勞保基金的財務流向與負擔，攸關整體勞保基金的財務情境，部內正採取「綜合且審慎」的評估態度，會持續觀察整體經社環境與勞保財務狀況，進行滾動式研議。

洪申翰重申，勞保攸關勞工退休保障的基石，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，並積極與行政院協調，在財政穩健的基礎上，給予勞保基金最實質的支持。

