力助NGO 林佳龍：讓台灣站上國際舞台

「台灣國際職業婦女協會」成員8日拜會外交部長林佳龍，林佳龍今天(9日)在社群平台發文表示，該協會總會長潘慧如向林佳龍講述今年8月前往馬來西亞出席「國際職業婦女協會」亞太區域會議時被擅改名稱一事。

林佳龍指出，會議的主辦單位除希望在我方進場時將稱謂從「台灣」改成「中國台灣」或「台北」外，現場發送的大會手冊，將演講者、前立委尤美女等人的國籍標註為「台北」，所以我方成員立刻連夜趕製印有正確名稱的「勘誤內頁」，再將「勘誤內頁」塞進每一本大會手冊內。

林佳龍指出，這是我方與會者的柔性抗議，也是屬於台灣的溫柔反擊，促使主辦單位事後特別派出代表向潘慧如表達歉意，兩人在道別時相互擁抱，潘慧如認為，兩人對談雖然不多，「但那一刻，彷彿彼此都在向對方說辛苦了」，潘慧如說她「感受到對方同樣承受來自中國龐大的政治壓力」，其實在某種程度上來說，彼此都是受害者，能理解對方的處境。

林佳龍聽了潘慧如的描述後，讚嘆「溫柔，最有力量」，因此要由衷感謝「台灣國際職業婦女協會」用圓融、智慧與行動，守住國家尊嚴，讓世界看見台灣的溫柔與堅韌。

林佳龍指出，面對中國在國際非政府組織裡日益加劇的打壓力道，此事也帶給台灣更多向不合理政治壓力說「不」的勇氣，而外交部未來更會持續協助非政府組織(NGO)，讓台灣站上國際舞台，並善用各項研習機會增進交流，讓政府與民間社團齊心捍衛我們的名字與國家尊嚴。