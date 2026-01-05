力壓F1！《Kpop獵魔女團》獲「評論家選擇獎」兩大獎

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》延續2025年席捲全球的熱潮，在今早公布的「評論家選擇獎」（Critics Choice Awards）中首度登場便大放異彩，一舉奪下「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩項大獎，再度證明其現象級影響力。

《Kpop獵魔女團》在評論家選擇獎（Critics Choice Awards）中奪下「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩項大獎。（圖／Netflix）

其中，「最佳原創歌曲」由片中主角Rumi的演唱配音，同時也是多首歌曲詞曲創作者的 EJAE，攜手〈Golden〉共同創作者Mark Sonnenblick一同上台領獎；「最佳動畫電影」則由導演Maggie Kang與Chris Appelhans領軍，帶領配音與演唱卡司共同接受這份榮耀。

EJAE在致詞時感性分享創作心境，表示〈Golden〉的誕生過程，彷彿讓她透過角色Rumi的人生旅程，重新審視自己的生命軌跡，「她在電影中的經歷，對我來說非常熟悉，也非常真實。」一席話獲得現場熱烈回響。

《Kpop獵魔女團》自上線以來表現亮眼，不僅長時間霸榜Netflix觀看排行榜，也成為平台史上最受歡迎的作品之一。電影故事描述由三名成員組成的K-pop女團「Huntrix」，表面上是光鮮亮麗的偶像團體，私底下卻肩負對抗地獄怪物、守護「洪門」的秘密使命，巧妙結合音樂、動作與奇幻元素，成功吸引全球觀眾目光。

音樂表現同樣成為作品一大亮點，電影原聲帶連續數週挺進《Billboard 200》前十名，主打曲〈Golden〉更登上《Billboard Hot 100》冠軍，掀起跨界熱潮，成為年度話題作品。

此外，外媒《好萊塢報導》指出，Netflix已與Sony Animation展開續集計畫洽談，並確認導演與製作團隊已與串流平台完成續集合約，相關製作將正式啟動。《Kpop獵魔女團》未來發展，勢必將持續成為動畫與流行文化圈的焦點。

