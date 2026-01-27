力成去年第4季獲利創8季高點 AI應用占比10%

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）受惠記憶體和人工智慧（AI）應用拉貨，半導體封測廠力成今天公布2025年第4季自結歸屬母公司業主獲利新台幣18.64億元，季增21.2%、年增22.3%，是8季以來高點，每股稅後純益2.52元；去年累計獲利55.36億元，每股基本純益7.48元。

從應用來看，力成指出，去年第4季人工智慧（AI）應用占比約10%，車用占比約13%，通訊占比約28%，運算占比約24%，消費電子占比約23%。

力成下午舉行法人說明會公布2025年第4季自結財報，單季自結合併營收214.07億元，季增7.2%，較2024年同期增加25.2%，是2022年第3季以來單季高點。

力成去年第4季毛利率18.6%、季增2.5個百分點、年增0.3個百分點，去年第4季營業利益26.96億元，營益率12.6%，季增2.3個百分點、年增0.9個百分點，去年第4季歸屬母公司業主獲利18.64億元，季增21.2%、年增22.3%，是8季以來高點，去年第4季每股稅後純益2.52元，優於去年第3季EPS 2.08元和2024年同期EPS 2.04元。

力成分析，去年第4季受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）需求強勁，營收季增高個位數百分比，年增雙位數百分比，其中行動記憶體市場需求略為向下，車用記憶體客戶出貨需求正面。

在NAND快閃記憶體，力成分析，AI伺服器等企業級固態硬碟（eSSD）需求上揚，eSSD營收均季增和年增雙位數百分比。

在邏輯晶片，力成表示，去年第4季營收季增高個位數百分比、年增雙位數百分比，轉投資超豐受客戶需求推動營收年增高個位數百分比。

力成2025年全年自結合併營收749.29億元，較2024年增加2.2%，去年累計合併毛利率17%，年減2.1個百分點，去年營業利益81.32億元，營益率10.9%，年減1.9個百分點，去年累計稅後獲利55.36億元，年減18.5%，去年每股基本純益7.48元，低於2024年EPS 9.09元。

力成轉投資超豐2025年合併營收167.64億元，年增10.2%，是歷年次高，去年合併毛利率20.2%，年減1.9個百分點，去年合併營業利益27.12億元，營益率16.2%，年減1.8個百分點。

超豐累計去年稅後獲利24.49億元，年減1.8%，去年每股稅後純益4.31元，略低於2024年的4.39元。超豐說明，去年下半年毛利率主要受到新台幣匯率升值、電費和金價成本因素影響，去年下半年AI資料中心應用需求增加。（編輯：楊蘭軒）1150127