力成去年11月自結獲利年增16% 南茂年增2.4倍
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）記憶體族群近日股價走勢強勁，半導體封測廠力成和南茂達公布注意交易資訊標準，力成今天公布2025年11月自結歸屬母公司業主獲利新台幣7.86億元，較2024年同期成長16.27%，單月每股純益0.83元。
南茂去年11月自結合併營收21.4億元，年增16.6%，自結單月稅前獲利3.04億元，年增245.5%，去年11月單月歸屬母公司淨利2.55億元，年增240%，單月每股盈餘0.37元。
力成去年11月自結合併營收71.4億元，年增25.07%，自結單月稅前獲利9.76億元，年增19.46%。
力成先前在法人說明會中預期，未來幾季營運展望趨於樂觀，預估今年第1季表現將較2025年第1季更佳。
力成看好人工智慧（AI）應用帶動動態隨機存取記憶體（DRAM）封測需求，先進邏輯封測續擴產能成長可期，力成積極布局AI應用市場，持續擴充扇出型面板封裝（FOPLP）產能。
南茂先前預期，今年記憶體會持續好的一年，包括高頻寬記憶體（HBM）、DDR4、DDR5、NAND和NOR快閃記憶體成長可期，南茂積極擴大混合訊號晶片及人工智慧應用特殊應用晶片（ASIC）產品封測。（編輯：張均懋）1150119
其他人也在看
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 10 小時前 ・ 5
獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光
保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
記憶體越關越大尾！南亞科等8檔亮燈漲停 分析師：力積電相輔相成
記憶體多檔股票目前仍被關禁閉，但隨著美光再創新高，帶動今（19）日相關族群勁揚，截至上午9時40分，DRAM雙雄華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤續熱雙雙亮燈，包括力積電（6770）等共8檔也來到漲停。摩爾投顧分析師林漢偉指出，力積電賣廠題材點火，與記憶體族群相輔相成，建議投資人目前仍可以續抱。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 1
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 12
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 2
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 8
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
玻纖布短缺引爆！「玻璃龍頭」單週漲破19%、猛拔2根漲停 訂單看到2027上半年
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI相關需求急增，市場傳出玻纖布嚴重短缺，預估至少會延續到2027下半年，就連科技巨頭蘋果與輝達、Google等都展開資源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛
力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給自由時報 ・ 1 天前 ・ 23
金寶6天股價狂噴62%...創26年新天價 分析師這樣看
金寶（2312）今（19）日股價續燃，盤中一度衝上36.95元、漲幅達9.6%，短短6天股價狂飆62%，創下近26年新天價。運達投顧分析師陳石輝認為，金寶資金已經逐步在撤出，輪動至族群中其他如啓碁等個股，建議分批調節手中金寶持股，空手者則別追入。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 1
1月ETF除息潮啟動 陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷 美國房市、消費與PMI接力登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在1月ETF除息潮啟動，科技股高配息與投等債穩健收益並行；亞洲金融論壇登場在即，陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷；以及美國房市、消費與PMI接力登場，台灣投資人關注景氣溫度變化。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 8 小時前 ・ 16
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
12月營收狂增25%！載板「這檔」搭AI伺服器、玻纖布題材飆歷史天價 攜力積電3檔量增價揚封王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受惠於全球AI伺服器擴建，ABF載板轉向高效能運算（HPC）領域，客戶在AI加速器、ASIC客製化晶片持續放量，需求量再度拉大，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 1 天前 ・ 8
金仁寶集團同步發威！「這檔」11月EPS狂飆4036% 金寶拉4根漲停達連6紅49%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在亮麗財報帶動下，金仁寶集團近期行情優異，代工大廠金寶（2312）截至上週五（16日）已連續6個交易日上漲，累計漲幅48.79%...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2