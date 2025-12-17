力抗中國啤酒低價傾銷！立委提案進口麥芽啤酒花零關稅 財政部表態支持

財政部長莊翠雲今天表示，支持立委提案將進口麥芽、啤酒花稅率降為零，資料照。李政龍攝



中國大陸啤酒低價傾銷台灣，對國內啤酒業者造成衝擊，繼日前決定對中國低價進口啤酒課徵19%至51%不等、為期5年反傾銷稅，朝野立委再紛紛提案，就釀造啤酒原料麥芽及啤酒花進口關稅降為零。財政部長莊翠零今（17）日表示，考量對國內啤酒產業支持，且相關稅收增減抵銷後不會產生稅損，財政部予以支持。

立法院財政委員會今天審查《海關進口稅則》，朝野立委提案進口麥芽及啤酒花關稅稅率從現行7.5%及7.5%至15%降為零。

民進黨立委徐富癸在提案說明時表示，雖然政府已對進口中國啤酒祭反傾銷稅率，但麥芽、啤酒花是釀造啤酒不可或缺原料，而競爭對手國對相關進口原料皆採低關稅或零關稅，台灣進口稅率高於其他國家，中小型釀酒業者承擔高關稅，不利市場多元發展。

徐富癸說，農業部農糧署也表示，國內無麥芽及啤酒花種植；若相關原料進口零關稅，反而可帶動餐飲及觀光業發展，增加國內啤酒業競爭力，目標是讓全世界都看到、喝到台灣產的啤酒。

國民黨立委黃建豪則表示，由於國內未有麥芽及啤酒花種植，進口原料高關稅，關稅未起到保護本土農業功能，反而增加釀酒業者負擔，也不利國際啤酒大廠來台設廠；盼降為零關稅後，吸引外商來台設啤酒廠，也改善台灣本土啤酒業業釀酒環境、打國際盃。

莊翠雲則說明，進口麥芽關稅為7.5%，近4年（2021年至2024年）每年平均進口值新台幣8.9億元，進口量近4.2萬公噸，關稅收入6,709萬元。

啤酒花進口關稅15%，啤酒花精進口關稅7.5%，近4年每年平均進口值5,236萬元、進口量127公噸、關稅收入393萬元。

進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者，占我國總進口量比率分別97%及86%，若免除進口關稅，可降低國產啤酒生產成本，提高其競爭力及市占率，應有助其與進口啤酒競爭。

另外，根據農糧署表示，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，對調降麥芽及啤酒花關稅稅率無意見。

財政部據此綜合評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅收損失約7,435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，包括菸酒稅、營業稅及營所稅預估增加1億6,974萬元，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9,539萬元。因此對委員提案予以支持。

徐富癸則在質詢時也提醒，中國啤酒低價傾銷後，政府祭出反傾銷稅率已有效阻擋，今年8月起中國啤酒進口量已連續4個月衰退近7成。但令人憂心忡忡的是，上有政策、下有對策，包括百威、雪山等品牌改以越南出貨，採洗產地模式進入台灣，今年6月起，越南進口啤酒快速上升，9月更爆炸成長，金額是去年同期的83倍、數量62倍，越南啤酒已成重要進口來源國。

對此，莊翠雲表示，任何國家進口貨品低價傾銷，一旦造成國內業者損害，都可以課徵反傾銷稅，相關進口對產業的影響，財政部將會同經濟部一同關注和處理。

最後，會議主席、國民黨籍立委林思銘宣布，有關《海關進口稅則》部分稅則修法提案將擇期繼續審查。

