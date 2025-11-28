力抗光電環評3法衝擊 經濟部宣布明年推光電汰舊換新優惠新制

因應光電環評加嚴，經濟部宣布明年推光電汰舊換新優惠新制。圖為七股光電，廖瑞祥攝



立法院在野黨團日前挾人數優勢，順利三讀加嚴版的光電環境三法，經濟部長龔明鑫坦言，修法標準過度嚴格，光電業者則痛批將成為能源轉型上的重大挫敗，外界則斷言明年11月綠電占比20%目標恐已提早跳票。但經濟部今（28）日宣布，明年將推動太陽光電汰舊換新機制，持續努力增加綠電占比。

經濟部今天公布115年度再生能源躉購費率草案時說明，經審定會充分討論各類再生能源成本，考量到太陽光電近期法規強化，初步共識除了維持費率水準，也推出獎勵措施，將規劃新增太陽光電汰舊換新機制，鼓勵民眾汰換老舊設備改採高效產品，於相同空間下，提升裝置容量與發電效益。

能源署副署長吳志偉說明，經能源署調查，新型光電模組的效率至少增加50%，也就是同樣的舖設面積，發電度數可以變成1.5倍。目前有許多已架設10年左右的案場，雖然年限未到，但為了鼓勵汰舊換新，原本20年合約未到期的設備，可以更新後維持原有較高費率直到20年合約完畢。

其餘因更新設備而多增加的50%發電量，才會採用新的躉購費率收購。藉由費率優惠，增加業主汰換誘因。

另外，關於施工期間的時間成本等技術性問題，吳志偉表示，汰換期間可以辦理「停躉」，暫時計算合約期間，待完工後再將剩餘合約期間，以早年較優惠的費率走完。

吳志偉表示，相關施行細則會在程序完備後正式對外公告。

經濟部說明，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已明顯提升，以2010年模組效率與現行技術相比，效率已提升50%以上，考量成本及發電量增加，經評估運轉10年以上案場較具有汰舊換新效益，目前規劃「太陽光電汰舊換新機制」鼓勵全數汰舊換新採用高效率模組，可有效利用空間，擴增裝置容量。具體鼓勵方式則包含效能提升後的新增容量適用新費率，原有容量仍以原契約費率，以及簡化申請程序兩大面向，將納入法規讓設置者依循提出申請。

