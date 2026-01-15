力抗川普侵略！德、法、瑞派兵駐守 英媒分析保衛格陵蘭代價

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普因「心理需要」，不願放棄併吞格陵蘭的野心！丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）14日與美方會後即直言，川普想「征服」這座世界最大島。瑞典、德國、法國等一眾北約盟國也緊急調派軍力駐守。不過，面對世界最強的美國，英國《衛報》分析歐洲保家衛國，將付出怎樣的代價。

丹麥宣布增加在格陵蘭的軍事部署，稱人員與裝備的增加有其必要。（圖／翻攝自X平台 @Megatron_ron）

川普的野心：征服格陵蘭

丹麥外長拉斯穆森在長達1小時的會後，告訴媒體：「顯然（川普）總統想征服格陵蘭。我們十分清楚地表態，這不符合（丹麥）王國的利益。」

但川普仍重彈「中俄威脅論」老調，以此聲稱需取得格陵蘭來維護國家安全，即便此說法不斷遭到各界打臉。瑞典防長瓊森（Pai Jonson）14日即給出了最新反駁，強調根據自家對該地區的評估，川普的「格陵蘭滿是中俄船隻」說法，就是「誇大其辭」。

可不論川普說法有多麼不靠譜，他的領土野心倒是一點也不假。丹麥防長波爾森（Troels Lund Poulsen）13日即宣布，增加在格陵蘭的「軍事存在與演習活動」。他向其國內的《貝林時報》（Berlingske）表示，飛機、船隻和士兵部署的增加，都有其必要，而報導中也披露丹麥將派駐陸軍第一旅。

14日，丹麥的北約歐洲盟友，包括瑞典、法國、德國、挪威，同樣加入派兵駐守的行列。本週多家媒體也揭露，英國表達了派駐的意願。

美國總統川普以中俄威脅為幌子，當作併吞格陵蘭的理由，卻頻頻遭各界打臉。（圖／翻攝自X平台 @TheSaviour）

抗美的高昂代價

歐洲展現齊心協力保衛格陵蘭的態度，《衛報》的歐洲事務副主編巴特勒（Katherine Butler）卻澆了一盆冷水。她在同一天稍早的評論文章直言，由於歐洲對美國的依賴，為了格陵蘭與川普發生衝突，恐怕會付出高昂代價。

德國前副總理哈柏克（Robert Habeck）於13日建議，歐洲可動用些許「強權政治」（power politics）的手腕，比如藉由恢復格陵蘭的歐盟會籍，以及大量投資的提供，幫助其抵禦美國威脅。但巴特勒表示，丹麥每年提供格陵蘭數十億金額的補助款，若歐盟須提供同額的新投資，在如今局勢快速變化的世界當中，恐怕不一定是划算做法。

歐洲政策中心的首席經濟學家祖利格（Fabian Zuleeg）則說，歐洲可團結一起，讓川普被自己的「狗咬狗」(dog-eat-dog)脅迫做法反噬。他稱歐洲應鎖定川普國內選票基本盤來打，推出有殺傷力的制裁措施，貿易、市場准入、監管合作，還有產業夥伴關係，都是可供操縱的槓桿。

《衛報》專欄作家赫斯特（Alexander Hurst）提出最為激進的做法，他說歐洲最好應與美國「切斷關係」，包括要求美軍撤出歐洲。他說：「所有並非實際開戰的選項都應考慮，......因為『併吞格陵蘭』是美國法西斯主義的病症，（如成真）其他國家也會效法。」

