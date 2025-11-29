力抗雙癌夾擊 陳億婷戰勝命運奪世壯運銀牌
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）雙癌夾擊沒有擊潰陳億婷，就算一度中斷國手生涯，她在家人支持下重返賽場，10多年來不斷與病魔拚搏，今年勇奪世壯運銀牌，用生命證明「我沒有被打倒」，盼照亮還在黑暗中的人。
癌症已連續43年居十大死因首位，台灣癌症基金會今天舉辦「第19屆10大抗癌鬥士頒獎典禮」，這屆得獎者橫跨13歲到67歲多個世代，不服輸、不認命的頑強毅力，清楚描繪台灣癌症進入「長期共處新時代」的真實樣貌。
得獎者之一是曾經的跆拳道國手陳億婷，她在20多歲正要發光發熱的年紀，某天突然摸到右手出現異常硬塊，確診周邊神經惡性腫瘤，病情持續侵蝕她的身體，歷經多次手術與復健，被迫休學治療，沒想到10年後，又再確診肺腺癌，接受雙側肺部切除，目前仍在化療中。 「當然想過為什麼是我啊！」尤其是第一次罹癌才20多歲，不得已離開最熱愛的運動舞台，這樣的打擊讓她曾經把自己關起來，無法接受努力多年的人生突然停擺。
在家人的陪伴下，她開始把重心放回自己，一點一點調整，把每天做得到的事做好，慢慢把體能和自信練回來。第2次罹癌時，她反而更懂得慢下來，抱持「多走一步就是進步」信念，今年重返賽場，於世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌。
衛生福利部長石崇良致詞指出，抗癌不是孤軍奮戰，家人的陪伴與醫護團隊的付出同樣不可或缺，在總統賴清德提出的「健康台灣」國政願景中，癌症防治是核心任務，目標在2030年前將癌症死亡率下降三分之一，對此政府持續擴大癌症篩檢，相關癌症篩檢預算由28億元提升至68億元，明年將維持相同規模。
在治療方面，石崇良指出，政府已將次世代基因定序（NGS）納入健保，主要癌別用藥也逐步與國際接軌，並透過癌症新藥基金持續挹注資源，明年整體規模可望達到80億元。
石崇良強調，治療屬於「後端」作為，真正的關鍵仍在健康生活型態，包括遠離菸、酒、檳榔，以及規律運動、均衡營養，這也是衛福部國民健康署持續推動的重點方向，面對癌症的路上，衛福部將與大家同行，一起努力。（編輯：張銘坤）1141129
