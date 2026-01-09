力拓與嘉能可洽談合併 組全球最大礦業公司

（中央社倫敦8日綜合外電報導）礦業大廠力拓（Rio Tinto）與嘉能可（Glencore）表示，雙方正在洽談合併事宜。若交易實現，合併後市值將近2070億美元，成為全球最大的礦業公司，並將聚焦發展銅礦。

隨著能源轉型、人工智慧帶動的金屬需求，全球大型礦業公司正積極拓展銅等金屬礦業，掀起一波擴產與併購熱潮。

路透社報導，雙方在一年內已進行第2輪洽談。兩家公司8日晚間表示，預期這項交易將是「力拓以全部換股方式，收購嘉能可的部分或全部股權」，但並未公布是否會有溢價收購，或合併後由誰來領導這家史上規模最大的礦業公司。

根據英國的收購規則，力拓必須在2月5日前正式提出對嘉能可的收購要約，或宣布放棄。

嘉能可在美國掛牌的股票，因為這項談判消息而上漲6％，反觀力拓在澳洲掛牌的股票（RIO.AX）卻重挫6.4％，創下自2022年7月以來最大盤中跌幅，即便是在整體市場表現呈正向。

力拓是全球最大鐵礦石生產商，目前市值約1420億美元。嘉能可是全球主要基本金屬生產商之一，截至上次收盤，市值約650億美元。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的分析師柏克（Kaan Peker）認為，中國作為工業金屬的最大買家，預料會針對這項合併案提出壟斷質疑。（編譯：紀錦玲）1150109