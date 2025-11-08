力拚傳產經濟復甦！林岱樺推高雄三大護國產業市政規劃
[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。她表示推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。
她指出，高雄民眾都強烈期盼，除了高科技帶來的新產業以外，傳統產業也能夠重新復甦。她喊出讓「科技提供技術、軍工鞏固安全，海洋打開市場」，讓原縣區的製造業也能做高雄經濟的火車頭，國艦國造和無人機等軍工產業打進高科技供應鏈。
林岱樺提到，高雄有山有海、有科技更有文化，她以護國產業讓高雄立足國際，並成為下一世代的繁榮基石，無人機、無人艇，都是未來傳產新出路，並爭取政府補助、稅務優惠、技術輔導等產業升級，年輕人就有好薪水不再北漂。
林岱樺指出，她已擘劃最完整的產業鏈規劃，以現有科技產業，高雄除了目標成為我國半導體設備國產化重鎮，更透過發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機，也輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈，並在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。
另外，軍工產業的發展，帶動傳產升級進入無人機供應鏈。包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山打造航太與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地等。
林岱樺提到，高雄是台灣最大的能源進口港，海洋產業加速國氣國運，更要發展冷能經濟。未來將鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。
林岱樺表示，她的產業政策不是空談，她向中央成功爭取矽光子開發落腳高雄、力推行政院研擬無人船基地的設置，更已成功爭取中油與台電規劃成立國氣國運國家隊。未來她將以具體行動，落實高雄成為護國產業的核心基地。
《林岱樺三大護國產業政策》包括一、推動軍工產業，傳產升級交貨無人機供應鏈：1. 旗津設置智慧無人船製造聚落；2. 岡山升級為航太與無人機扣件聚落；3. 興達港轉型為水下載具測試基地。二、推動科技產業，高雄成為半導體設備國產化重鎮：1. 發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機；2. 輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈；3. 在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。三、推動海洋產業，高雄國氣國運結合冷能經濟：1. 有電才有台積電，鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口；2. 推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長；3. 善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。
更多Newtalk新聞報導
高雄市長初選熱度升溫 邱議瑩首場旗山造勢獲中央級人物助陣
「希望高雄：幸福首都工程」推全齡社福政見 賴瑞隆：打造亞洲樂齡指標城市
其他人也在看
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 23 小時前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台北國際旅展茂管處推金旗山城品牌
2025ITF台北國際旅展，昨（七）日起一連四天開展；茂林國家風景區管理處以「永續綠色旅遊」為參展主軸，邀請更多遊客走進高雄，感受慢旅行的真實風景。茂管處這次以「高雄觀光圈慢旅行，綠色足跡看得見！」為主題，參展2025ITF台北國際旅展，邀請高雄觀光圈具代表性的優質品牌「金旗山城」共同參與，呈現地方青年如何以行動打造永續旅遊與綠色生活的實踐樣貌。茂管處說，「金旗山城」是從香蕉小鎮到永續農旅典範，位於臺灣玉山山脈末端的旗山小鎮，曾因香蕉產業盛名全球，五○年代享有「香蕉王國」美譽，也是東高雄的重要交通樞紐。隨著糖業與香蕉外銷衰退，山城經濟一度沒落，但一群不捨家鄉沒落的青年，以旗山糖廠為基地，秉持食農教育、環境永續與社區共榮理念，成立高雄市旗山區糖廠社區合作社，打造出「金旗山城 ...台灣新生報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備
（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。中央社 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 8 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 8 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前