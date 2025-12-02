表態參選2026台北市長的吳怡農，受邀上《新聞觀測站》節目專訪，表示蔣萬安是很強的對手，但先前兩人選立委交手的經驗，自己從砲灰拚到民調拉平，因此有信心成功爭取成為民進黨提名出戰。已經開始客廳會等各種選戰行程的吳怡農還透露，早出晚歸，回到家，女兒都不叫他爸爸了。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「昨天晚上回家的時候，女兒已經睡了，今天早上起來她看到我，她跟我講的第一句話是，"阿農"。」

忙到女兒都不叫爸爸了，吳怡農爭取2026台北市長選戰民進黨提名，行程滿檔，受邀上「新聞觀測站」節目，提及老婆、滿是感謝。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「客廳會到晚上十點才結束，這段時間照顧分別一歲半、八歲半的兩個孩子，太太是最辛苦的。很多人以為候選人最辛苦，其實家人必須承擔不少。」

主持人劉方慈：「太太也支持你選台北市長嗎？」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「太太支持。」

廣告 廣告

親身經歷，讓吳怡農端出育兒公托政見，而在他眼裡，蔣萬安這近4年的施政表現，只有原地踏步。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「目前我看到的是比較保守的政治文化，可能傾向於少做少錯，或許是期待可以安全下莊。當然，蔣市長是非常強的一個對手，當然，台北市對民進黨過去而言，是一個非常艱困的地方，也因為如此，我們更需要透過黨內公開公平的機制，推出最有競爭力的候選人。」

不過，目前黨內呼聲高的人選，還有立委王世堅、沈伯洋、及社民黨的苗博雅，面對鐵板台北市，王世堅直言"蔣萬安連任機率九成五"，有聲音質疑，吳怡農表態參選，恐怕項莊舞劍意在沛公。

主持人劉方慈：「有人說你這步其實是要布局2028立委選舉？」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「我還第一次聽說耶！」

主持人劉方慈：「說你先試試水溫，但放眼2028。」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「不不不，我們是2026。其實上次投入跟蔣萬安的選舉，短短4個月從公認的砲灰，追到累積到足夠的社會支持，到最後選前一度我們的民調拉平。」

以2025年紐約市長選舉，年輕人曼達尼打敗老州長為例，吳怡農認為，蔣萬安很強，但根據交手經驗，自己也不是砲灰，繼續努力，目標正式對決。

力拚參選北市長少回家 吳怡農：女兒都不叫爸爸了

吳怡農坦言"蔣萬安是很強的對手"，但強調選立委交手過，自己從公認砲灰到追平民調，若這回黨內初選勝出，再度對戰蔣萬安贏面大。(圖/民視)

原文出處：力拚參選北市長少回家 吳怡農：女兒都不叫爸爸了

更多民視新聞報導

中午來開匯／中配參政權可以層級劃分 王世堅：立委參贊國家大政當然要禁止

中午來開匯／首談不選台北市長「內心原因」 王世堅：身為228白色恐怖受難後代不能再輸給蔣家

恐開中國金流、人流後門！離島條例逕付二讀 沈伯洋這樣說

