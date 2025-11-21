力拚台南市長初選出線 陳亭妃.林俊憲競選廣告大比拚

政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選火熱，今天陳亭妃再發競選影片，說自己多年來每天趕第一班高鐵，到立法院為民發聲、因為熟悉台南大街小巷才這麼能跑；對手林俊憲也說自己早在拍了、還出書行銷台南，更調侃陳亭妃前一天帶毛小孩開記者會、嚇到毛小孩，陳亭妃則說事情有前因後果，大家去看直播比較完整。

立委（民）陳亭妃：「永遠跟時間賽跑，不放棄任何為人民發聲的機會。」

再發競選廣告，民進黨立委陳亭妃記錄自己每天衝第一班高鐵，從台南趕到立法院問政影片，強調27年始終如一，現在要服務升級。

立委（民）陳亭妃：「我可以比別人跑的行程更多，為什麼，因為我很了解每一條大街小巷，怎麼去串聯。」

立委（民）林俊憲：「我過去就拍了很多介紹台南美食，點心甚至某些景點的短影片，至於更系統性推銷台南觀光，未來我們會朝這方向努力。」

立委（民）林俊憲：「在這有代代相傳的故事。」

就在2周前，林俊憲也推出自己探訪市民朋友競選影片，除了拚誰更在地，也要提出"怎麼面對藍白合"。

台南市長綠營初選大比拚 陳亭妃、林俊憲競選廣告直球對決

林俊憲力拚初選過關，文宣戰連發、也頻參與同黨立委記者會。（圖／民視新聞）





立委（民）陳亭妃：「立委選票我拿到71%，表示我裡面有國民黨選票，有民眾黨選票有無黨選票，有民進黨選票我在眷村都能拿到選票。」

立委（民）林俊憲：「藍白很清楚不客氣地介入民進黨初選，國民黨在地方議員，甚至在群眾場合，台上拿麥克風，呼籲他的選民民進黨初選要支持誰，從沒看過政黨政治有這種狀況。」

林俊憲狂轟藍營介入民進黨初選不演了，也調侃前一天陳亭妃跟同黨立委莊瑞雄借黑柴開記者會、宣傳寵物活動，沒想到現場人太多，嚇壞別人的毛小孩。

立委（民）林俊憲：「喜歡毛小孩族群非常大，大家都想用這行為貼近大家，你要真的懂毛小孩，否則就會產生，不是製造笑話就是反效果。」

立委（民）陳亭妃：「（動保團體好像覺得其實不太...），大家去看我整場直播就會知道了。」

台南市長綠營初選大比拚 陳亭妃、林俊憲競選廣告直球對決

陳亭妃廣搞主打每天天還沒亮就出門。（圖／民視新聞）





民進黨在府城執政近30年，陳亭妃、林俊憲搶接火炬，初選就火力全開。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：台南市長綠營初選大比拚 陳亭妃、林俊憲競選廣告直球對決

