力拚彰化縣長初選提名!立委陳素月掃街拜票衝民調

中部中心／李文華 彰化報導

2026彰化縣長選舉，民進黨內共有4人爭取提名，將採"類初選"模式，在12/15日到18日間，擇一日進行電話民調。而爭取提名的立委陳素月，集結幾位同黨議員，到彰化市八卦山站路口、民生市場、鹿港老街等地區，沿路掃街拜票，爭取鄉親支持。

一行人舉著標語，對著沿路經過的民眾，鞠躬拜票，為了爭取民進黨彰化縣長提名，立委陳素月，與幾名彰化縣議員，前往彰化市掃街，第一站先來到，人來車往的，八卦山牌樓，向早起上班、上課的民眾問好，接著到民生市場，逐攤一一拜票。

下屆彰化縣長選舉，民進黨內有4位參選人，爭取提名，而最終人選，將由"類初選"模式定奪，預計將在12月15日到18日間，做電話民調，12月底前決定提名人選，

立委（民）陳素月：「今天是再次來到我們民生市場，希望透過跟這邊攤商老闆老闆娘問好，跟民眾請安問好，希望大家可以更加認識素月，可以得到他們的支持，拜託大家接到民調電話，請回答唯一支持陳素月。」

陳素月結束在市場的拜票後，緊接著，繼續跨區趕到鹿港掃街。

立委（民）陳素月：「未來我們希望以現有的條件，能夠加強公共條件設施，也希望我們鹿港小鎮更加繁榮，吸引更多觀光客。」





立委陳素月，是彰化新潮流系要角，集結新系議員，展現團結氣勢。面對同黨3位競爭對手，母雞帶小雞，除了希望提高曝光機會，也積極爭取選民認同，力拼初選過關！

