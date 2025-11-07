力拚明年大選 宜蘭綠營公布5鄉鎮7位縣議員參選名單

民進黨宜蘭縣黨部今天公布5鄉鎮縣議員參選人提名公告。（本報資料照片）

民進黨宜蘭縣黨部今天（7日）對外發布頭城鎮、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉等5鄉鎮縣議員參選人提名公告，7位參選人是不須初選或已完成協調式民調，縣黨部強調，7位選將都是民進黨在宜蘭縣明年選戰的堅強戰力。

民進黨宜蘭縣黨部表示，率先發布的7位參選人分別為現任議員林詩穎（第2選區：頭城鎮）；現任議員謝家倫、呂惠卿及前議員薛呈懿（第6選區：羅東鎮）；前議員張明華（第7選區：五結鄉）；現任議員林佩螢（第8選區：冬山鄉）；游雅絢（第9選區：三星鄉）。

縣黨部表示，7位參選人不僅在公共事務上經驗豐富，更以行動關懷社會、服務鄉里，深受民眾肯定。

縣黨部表示，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的4人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生3名人選；此外，五結鄉另與現任無黨籍議員沈信雄結盟。縣黨部表示，民進黨將以攜手宜蘭、共創榮光的目標，持續深化地方連結，並以完善的選戰策略與組織力量，守護宜蘭的進步價值，迎向勝選的目標。

