力拚晶片自給自足 傳中國要求晶片製造商須使用5成國產設備

中國正積極發展晶片供應鏈自給自足能力。根據外電報導，中國政府要求晶片業者未來擴張產能時，至少有5成設備必須使用國產品牌，以期最終擺脫外國晶片製造設備的依賴。

路透社引述3名知情人士指出，多家中國晶片業者近月向政府申請擴大廠房產能時，官員均會要求業者提供採購單，證明擴建計畫將有半數設備來自國內廠商。

報導指出，這是中國自2023年被美國掐緊高科技出口後，力拚晶片供應鏈自給自足的最新努力。雖然官方文件並未正式要求，但未達5成採購標準的業者的申請會遭到駁回。不過報導中也說，對於國產設備尚未完全普及的先進晶片生產線，官員的要求會有所放寬。

一名知情人士表示：「官方希望看到高於50%的採購數字。他們的最終目標是百分之百使用國產設備。」根據公開採購資料，今年中國的國產微影製程（lithography，中國稱光刻）設備拿下創紀錄的421筆訂單，金額高達8.5億元人民幣。

在中國國家主席習近平要求下，中國可說是傾「全國之力」朝晶片供應鏈自給自足的目標衝刺。北京政府投入數以千億人民幣計的資金大量扶植本土業者。

而砸錢投資研發顯然已經發揮效果。兩名知情人士向路透社透露，中國最大晶片設備廠商「北方華創」（Naura）正在中芯國際（SMIC）最先進的 7 奈米（nm）製程產線上測試其蝕刻設備。

北方華創的蝕刻設備先前已成功佈署在14奈米製程，如今進入7奈米製程，可說是一大快速突破。知情人士說：「在中國政府要求國內業者必須使用至少5成國產設備後，北方華創的蝕刻設備技術加速成長。」

根據路透社取得的數據顯示，北方華創於2025年申請779項專利，是2020年和2021年的兩倍多。

一名北方華創前員工說，在中國政府未強迫之前，「中芯國際等國內晶圓製造商偏好使用美國設備，完全不給國產業者絲毫機會」。該名前員工接著說：「但自從2023年美國實施出口管制後，中國晶圓業者沒有選擇，只好跟國內製造商合作。」

有分析指出，中國在去光阻與清洗設備方面的自給率如今已達到約50%。這些設備以往都是由日本業者占據中國市場的霸主地位，如今卻已被北方華創取代。

