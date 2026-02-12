力拚港湖全壘打！高嘉瑜提「四季紅」配票戰術 同黨參選人樂見但憂「這事」

前民進黨立委高嘉瑜回鍋參選台北市內湖、南港區議員，並已完成登記。而她12日更提出「四季紅」配票策略，希望港湖區4席民進黨議員全上。 圖：翻攝「臉書」高嘉瑜粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前民進黨立委高嘉瑜回鍋參選台北市內湖、南港區議員，並已完成登記。她今（12）日更喊話「配票追求全壘打，集中票投民進黨」，並提出「四季紅」配票策略，希望港湖區 4 席民進黨議員全上。對此，有志參選黨內同志都不反對，但也擔心配票結果，還是她一支獨秀。

《自由時報》報導，民進黨港湖區台北市議員何孟樺表示，她對於配票一事樂見其成，也會像 2022、2024 年兩次大選一樣，全力配合黨的方針。不過她也說，就像高嘉瑜有自己的想法，選民也有很多不同想法，而民進黨支持者特性之一，就是不會只因是民進黨就一定支持，所以配票未必能夠成功。因此，民進黨若要在港湖區 4 席全上，除需協同作戰，一致對外，也需要各自努力。

廣告 廣告

當年因高嘉瑜獲得高票，而成了落選頭的民進黨港湖區台北市議員王孝維指出，當年沈富雄自主把票拿出來，有非常好的心胸，而若高嘉瑜要執行「四季紅」配票，「那還真的很感謝她」，期盼大家要把話講開，清楚知道高嘉瑜說的「四季紅」要怎麼做。

民進黨港湖區參選人陳又新指出，只要運用得當的配票策略，民進黨有機會拿下 4 席。不過，他也強調，策略推動的同時，須顧及新世代選民的感受與價值觀，操作上要更為細緻，思考如何讓年輕選民理解並認同配票方式；不能讓選民覺得自己只是個被動配合的「投票機器」，更不能因此偏離民主精神。

陳又新表示，現階段民進黨在港湖的首要任務，是擴大整體支持基礎，把「餅」做大；若無法有效開拓票源，即使談分票策略也難以發揮效果。他也直言，若要順利配票，高嘉瑜恐怕得稍作讓步。畢竟她人氣與知名度都明顯領先其他候選人，若仍維持個人明星式的選戰節奏，最終配票結果恐怕仍現她一枝獨秀的局面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

讚李四川「不譁眾取寵」 趙少康：相信黃國昌會有風度

台中市公捷處長性騷6女、三字經霸凌 盧秀燕愛將交通局長坐視也併遭彈劾