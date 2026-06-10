力拚竹北經驗「竹縣實現」 鄭朝方：有信心打造台灣的京都

民進黨10日下午召開新竹縣長提名記者會，正式宣布由竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今(10日)提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭強調，他將把竹北市創新與美學的經驗，複製到整個新竹縣，讓其他12個鄉鎮都可以有巨大改變，例如把關西、新埔打造成為「台灣的京都」；而前總統蔡英文及現任總統賴清德都曾提到「鄭朝方一點政治味都沒有」，但兩人從「問號」到「驚嘆號」，期許由他幫助並改變新竹縣。

民進黨今天下午召開中執會，通過「2026年新竹縣長提名候選人名單」提案，正式徵召鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。會後，由賴清德親自召開提名記者會公布。

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「竹北市民非常挑剔，給我的磨練絕對不亞於台北市！」鄭朝方直指，竹北市這幾年之所以能被台灣看見，因為近年匯聚了全台灣最優秀的科技新貴與年輕人才，但也正是因為這份挑剔，執政團隊必須將創新與美學實踐在每一項基礎建設和活動中。

鄭朝方說，儘管竹北市公所的行政編制與預算資源僅與一般區公所相當，但他與旗下84位公務員共同努力，甚至承擔了許多理應由縣政府完成的重大建設，也吸引其他臨近鄉鎮前來複製，若他能得到新竹縣民授權，他除了將使竹北超越竹北外，也將為其他12個鄉鎮帶來巨大改變。

為此，鄭朝方盤點，竹北、新豐、湖口都面對人口外流與增長帶來的交通及教育環境問題，必須打造共同解決方案的生活圈；關西、新埔坐擁絕美的山光水色，他有信心打造成為「台灣的京都」。竹東、橫山、芎林方面，規劃將竹東戲曲公園徹底打開，變得與竹北的市東公園一樣美麗與浪漫。

鄭朝方續指，北埔、峨眉、寶山，可說是科學園區的後花園，將打造成「黃金旅遊廊道」。至於尖石及五峰，他特別用泰雅族語激勵大喊「Lokah(加油)！」，強調不會忘記原鄉。

鄭朝方憶及自己8年前也曾站在這裡(參選新竹縣長)，蔡英文曾評價他「一點政治味都沒有」，當時是一個「問號」，賴清德如今也稱他「一點政治味都沒有」，這是一個「驚嘆號」，期許由他來幫助並改變新竹縣。

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