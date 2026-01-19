力拚第3次WBC！陳冠宇為何一度婉拒加入國家隊？ 蔡其昌曝真相：外人很難理解

陳冠宇這次曾一度婉拒加入WBC國家隊，蔡其昌透露背後原因其實不是沒有意願或不想打，而是一個比「我願意」更難的決定。（鏡報董孟航）

備戰3月登場的2026世界棒球經典賽WBC，已參加過2次的左投陳冠宇日前證實將再度加入台灣陣容，為台灣爭取晉級，但其實他先前曾經婉拒，總教練曾豪駒開玩笑說是因為他不厭其煩拜託，陳冠宇才點頭再戰。中職會長蔡其昌昨（18日）和陳冠宇同台發春聯，談到選手徵召的過程，否認外界所說的「情勒」，今（19日）更發文透露，陳冠宇起初婉拒加入國家隊的真正原因「不是不想打」。

陳冠宇點頭再披國家隊戰袍 盼保持狀態打出好成績

代表台灣到東京出戰WBC的中華隊已在15日正式展開集訓，曾打過2屆WBC、2024年助台灣奪下12強冠軍的樂天桃猿左投陳冠宇，也被發現出現在32人名單，只不過因為行程因素沒有在第一天報到。曾豪駒笑說是他不厭其煩一直去問陳冠宇，陳可能被問到受不了所以回來了，感謝他願意再為國家披上戰袍。

網路上也因此有傳聞說陳冠宇是被硬拗、情勒，才再度點頭打經典賽。昨天陳冠宇現身大巨蛋，和蔡其昌一起發「2026臺灣尚勇」春聯，他受訪時表示，既然決定要參加，就會把全力表現出來，希望把狀況保持好、繼續為國家效力。今年35歲的他也希望，可以帶著人生經驗去和年輕選手切磋，再次打出好成績。

陳冠宇表示，既然決定要參加，就會把全力表現出來、盼繼續為國家效力。（鏡報董孟航）

蔡其昌駁「情勒」 曝本屆徵召過程「一坡三折」

蔡其昌說沒有所謂「情勒」一事，強調教練團選才首重選手的健康和意願，例如鄧愷威因故無法參賽，聯盟也是給予尊重和祝福。蔡其昌也坦言，這次名單的組成過程相當複雜且困難，還牽涉到大聯盟官方和各球團限制、選手的意願，像是旅美的鄭宗哲狀況也是一波三折，他在休賽季被海盜DFA後被光芒挑進，聯盟已和光芒談妥參賽事宜，鄭又被大都會從讓渡名單中挑走，聯盟也必須重新跟大都會協商。

為何陳冠宇原本婉拒？ 蔡其昌：他其實非常渴望

蔡其昌今更在臉書進一步透露，陳冠宇原本婉拒今年經典賽的原因，並不是因為他沒有意願或不想打，「答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。」認識陳冠宇的都知道，這對他來說不只是比賽，而是代表台灣站上世界舞台的重量，「但也正因為這份愛的重量，他做了一個比『我願意』更困難的選擇。」

陳冠宇昨和蔡其昌、啦啦隊女孩安娜同台發春聯。（鏡報董孟航）

蔡其昌指出，陳冠宇看見台灣一代代年輕投手正在成長，看見了國家隊有更多人接棒、需要累積經驗、需要有人真正站上來，他認為國家隊的位置或許是某位年輕選手此生唯一站上國際賽舞台的機會，因此就算他內心非常渴望，仍選擇先禮讓。

蔡其昌表示，陳冠宇的選擇外人很難理解，有人說他被強迫、甚至用「情勒」兩個字去形容這個過程，其實並沒有，「因為，冠宇比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」

