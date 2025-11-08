力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺7日發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。
林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除了高科技帶來的新產業以外，傳統產業也能夠重新復甦。她喊出讓「科技提供技術、軍工鞏固安全，海洋打開市場」，讓原縣區的製造業也能做高雄經濟的火車頭，國艦國造和無人機等軍工產業打進高科技供應鏈。林岱樺提到，高雄有山有海、有科技更有文化，她以護國產業讓高雄立足國際，並成為下一世代的繁榮基石，無人機、無人艇，都是未來傳產新出路，並爭取政府補助、稅務優惠、技術輔導等產業升級，年輕人就有好薪水不再北漂。
林岱樺強調，她已擘劃最完整的產業鏈規劃，以現有科技產業，高雄除了目標成為我國半導體設備國產化重鎮，更透過發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機，也輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈，並在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。另外，軍工產業的發展，帶動傳產升級進入無人機供應鏈。包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山打造航太與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地等。
林岱樺提到，高雄是台灣最大的能源進口港，海洋產業加速國氣國運，更要發展冷能經濟。未來將鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。林岱樺表示，她的產業政策不是空談，她向中央成功爭取矽光子開發落腳高雄、力推行政院研擬無人船基地的設置，更已成功爭取中油與台電規劃成立國氣國運國家隊。未來她將以具體行動，落實高雄成為護國產業的核心基地。
林岱樺指出，她的三大護國產業政策，首先是推動軍工產業，傳產升級交貨無人機供應鏈，包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山升級為航太與無人機扣件聚落、興達港轉型為水下載具測試基地。其次是推動科技產業，高雄成為半導體設備國產化重鎮，包含發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機、輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈、 在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。最後，林岱樺稱將推動海洋產業，高雄國氣國運結合冷能經濟，包含有電才有台積電，鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。
延伸閱讀
鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨
禁宰令解除！阿璋肉圓終回歸 開市優惠加碼「買10送2」
墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收
其他人也在看
快訊／北市四平街公車撞上施工告示牌 女乘客與2童受傷送醫
台北市中山區今（8日）上午發生公車意外，一輛643路新店客運行經四平街與松江路口時，疑未注意前方施工狀況，直接撞上道路美化工程的施工告示牌，造成車內3名乘客受傷。鏡報 ・ 20 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 19 小時前
逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久
由於聯邦政府停擺，針對「低收入能源援助計畫」(Low-Income Energy Assistance Program ...世界日報World Journal ・ 19 小時前
50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖
NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（...世界日報World Journal ・ 19 小時前
金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警
【緯來新聞網】張震今年以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，他在電影裡飾演為生活所苦的紐約外送緯來新聞網 ・ 18 小時前
經典重製《熱血江湖：福利加強版》正式上市，登入直升30等送絕版時裝、坐騎等福利
正版授權武俠MMO力作《熱血江湖：福利加強版》今(7)日正式上市，10點準時開服！為慶祝上線，代言人全員齊聚。由風田攜手禾羽、冼迪琦代言，化身為江湖中的真福利俠客，帶來一系列精彩活動和豐厚福利，助力玩家們暢遊江湖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。太報 ・ 19 小時前
孫家銘觀點》司法風波之外，高雄市民需要「哪種功能」的領導者？
[Newtalk新聞] 有關民進黨高雄市長初選的討論，始終圍繞著兩個極端：一端是立委林岱樺身上尚未蓋棺論定的司法爭議；另一端，則是她所展現出來的驚人基層動員能量。司法案件釐清事實是法庭的職責，然而，當公眾視野幾乎要被「風波」的噪音淹沒時，或許我們該將目光拉回現實：在政治紛擾之外，高雄市民究竟該如何評量一位潛在的領導者？ 林岱樺在岡山造勢晚會上湧入3萬名支持者，這是一場難以忽視的實體動員力展現。這個畫面，與她在網路輿情上所面臨的強大負面聲浪，形成了一種極具幽默感的對比。在網路世界裡，她是個被集體「黑化」的形象，但在現實世界裡，她卻能召喚出願意離開沙發、付出時間成本的三萬大軍。 這場市長初選，或許可看成是一場「網路虛擬票」與「基層實體票」的對話。3萬人的規模，代表著林岱樺在傳統選舉模式下，具備深厚的地方組織網絡與穩定票源，這是一種難以在短時間內複製的政治資本。至於她在新媒體戰場上的防禦薄弱，以及過去那些不斷被提起、影響中間選民觀感的爭議言論，則是她必須繳交的「形象稅」。市民必須權衡，哪一種力量，對高雄未來的治理更為關鍵？ 撇開個人爭議不談，客觀審視林岱樺在「做事」上的表現。7屆立委的經歷，新頭殼 ・ 1 天前
連江縣長王忠銘頒發績優志工表揚狀 (圖)
連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，包括鐵板社區發展協會志工張香壘（右）等7名個人志工獲獎。圖為王忠銘（左）頒發表揚狀給張香壘。中央社 ・ 20 小時前
虛擬資產專區首度登上金博會 (圖)
中華民國虛擬通貨商業同業公會於台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」。中央社 ・ 19 小時前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 19 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 20 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 19 小時前
桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政鼓勵開拓國際視野
桃園市長張善政八日上午前往桃園區，出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教育活動成果發表」。張市長表示，桃園與貝里斯之間的情誼深厚，雙方皆為族群融合、文化多元共存的城市，與桃園的背景極為相似，也因此促成桃園與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市。期盼未來能持續深化桃園與貝里斯的交流，開創更多國際合作機會。張市長分享，貝里斯是中華民國在中美洲的重要友邦，也是本市在中美洲唯一的姊妹市，市府對此友誼倍感珍惜。去（113）年9月他曾率團訪問貝里斯，國民性格樂觀、熱情，其稀有的自然生態讓貝里斯非常重視環境永續與保育工作，也促使貝里斯成為美國觀光客非常喜愛的旅遊勝地，且貝里斯為英語系國家，對台灣學生而言具備語言學習與文化探索的雙重優勢，因此非常鼓勵桃園學生前往貝里斯實地參訪，相信能帶給年輕學子截然不同的啟發與體驗。張市長在會中特別感謝貝里斯前任駐台大使碧坎蒂女士（Candice Pitts），張市長說，碧坎蒂女士對桃園懷有深厚情感，任內不僅多次造訪桃園盛事「龍岡米干節」，今（115）年初亦親自參與台灣燈會，足見其對桃園的特殊關愛，桃園也在她的積極促成下，進一步與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市，共同深化雙邊歷史及台灣好新聞 ・ 18 小時前
藍委提反排黑條款又撤案 綠委批「心虛」 蘇清泉：小題大作
包括無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委蘇清泉和謝龍介等人，近期共同提案，要針對公職人員選舉罷免法的排黑條款來進行修正，包括涉及內亂外患等罪行，未來只要是被判緩刑，並且在緩刑十年內沒再被判有期徒刑，就可...華視 ・ 14 小時前
夏帆拒被性別框架束縛 30歲後領悟「快樂最重要」
夏帆分享，隨著年齡增長，對幸福的定義也更成熟：「20多歲時會向對方要求很多，30歲後反而覺得，能讓自己感到快樂最重要。」至於戲外一樣是否也擅長料理？夏帆透露喜歡自己做飯，會盡量煮得營養均衡一點，雖然沒有鮎美那麼完美，但只要情況允許，都會帶飯糰和湯去片場。她形...CTWANT ・ 15 小時前
蕭美琴IPAC演說「戰貓的突破」？學者：片刻外交高光畫面
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，吸引外界高度關注。對此，旅美學者翁履中則認為，台灣太習慣用「突破」兩字包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，但務實外交互動，其實仍停滯不前。他也點出台灣面對的當前挑戰，包括關稅談判談到哪裡、供應鏈如何嵌入國際等。中時新聞網 ・ 19 小時前
國際衝浪好手齊聚雲林 風箏衝浪公開賽掀追風熱潮
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，今年賽事共2天，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國200餘名好手齊聚雲林，為今年全台唯一風箏衝浪指定賽事掀起熱潮。雲林縣長張麗善邀全台民眾前來觀賽、體驗，感受西部濱海的壯闊熱情。中時新聞網 ・ 16 小時前
台電基隆區處因應鳳凰颱風整備 修剪樹木、低窪變電所防汛
因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測侵台機率大增，台電基隆區營業處啟動防颱應變機制，利用週末假期加強動員，針對轄區基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區執行「預防性樹木修剪」，並同步進行地勢低窪變電所的防汛整備，避免強風豪雨影響供電。自由時報 ・ 19 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 19 小時前