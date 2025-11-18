力拚藍白合！鄭麗文明午先赴北市議會黨團「聚焦2事」 鄭黃會接力登場

​國民黨主席鄭麗文明（19）日下午3時將會跟民眾黨主席黃國昌會面，因此原本的中常會將會提前一小時，調整為下午1時開會，不過鄭麗文新官上任，行程安排還是很多，19日中午鄭麗文就會先到台北市議會跟北市議員座談，本次座談活動也有發黨團大會開會通知，是由黨團書記長李明賢主辦。

國民黨主席鄭麗文將於「鄭黃會」前優先跟國民黨北市議會黨團座談。（讀者提供）

本次北市議會黨團大會在台北市議會3樓，於中午12時在國民黨黨團會議室召開，主持人是書記長李書記長明賢，議程共有兩項，首先是鄭麗文與黨團議員座談；其次是，北市財政局報告財劃法後續影響及因應作為。

隨後鄭麗文會回黨中央主持中常會，中常會為了後續的「鄭黃會」，提前一小時在下午1時舉行，而下午3時至4時30分，「鄭黃會」則於新莊凱悅嘉軒酒店登場，會後將有媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，還有祕書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁等人。

