力拚議會席次 卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜攜手陳岱吟組「新新板土連線」

新北議員山田摩衣(右2)表示，感謝選民四年來的支持，與卓冠廷、陳乃瑜從新人一路並肩作戰，也承載前立法院長游錫堃的水牛精神、台灣精神，政治沒有捷徑，必須靠一步一腳印，為鄉親持續來服務。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026年地方選舉倒數，各黨積極推派人選、勤跑市場掃街爭取民意。民進黨「正國會」派系由新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜領軍，攜手新莊市議員參選人陳岱吟今(5日)成立「新新板土連線」，以聯合競選、聯合問政為主軸，力拚民進黨在新北市議會的席次。然而，面對民進黨初選時程可能提前至2月底，卓冠廷也坦言，對新人確實壓力不小，但也是公平挑戰，團隊將以更快腳步走入基層，爭取選民認同，持續為新北與新莊努力。

陳乃瑜指出，自己於2022年以母親身分投入選戰，三年來持續為孩子與下一代努力，從校園建設、公園綠地、兒少與婦女福利、生育獎勵到校園安全議題，皆全力投入；同時也關注高齡政策，於議會質詢14次，爭取愛心敬老卡點數加碼與擴大使用。她強調，未來仍將持續守護校園安全、關注兒虐與網路霸凌。

山田摩衣表示，感謝選民四年來的支持，與卓冠廷、陳乃瑜從新人一路並肩作戰，也承載前立法院長游錫堃的水牛精神、台灣精神，政治沒有捷徑，必須靠一步一腳印，為鄉親持續來服務。她也分享，三人2022年獲7萬5千多票支持，是沉重的託付，三年來不敢懈怠，持續爭取建設，其中個人已爭取近5000萬元地方經費、投入校園與台日交流，未來「新新板土」不僅要把地方建設做好，也要讓新北、新莊被國際看見，未來將與陳岱吟攜手，深化城市對外連結。

陳岱吟說，長年擔任幕僚累積扎實基層經驗，走遍新北與新莊，傾聽地方需求，如今選擇回鄉參選，是水到渠成的決定。陳乃瑜也指出，「新板土」成員皆非政二代，卻能站穩議會，證明貼近基層、勇於監督即可突破舊政治結構，未來陳岱吟在婦幼與家庭政策上，將成為重要戰力。

卓冠廷表示，「新新板土2.0」的核心就是聯合競選、聯合問政。過去三人在議會並肩作戰、監督市政、爭取福利與建設，如今加入長期深耕新莊、具完整幕僚歷練的陳岱吟，將讓團隊戰力再升級。他強調，民進黨在新莊仍有擴大席次的空間，盼透過團隊合作，持續為市民爭取更多資源。

新北市議員卓冠廷(右1)表示，「新新板土2.0」的核心就是聯合競選、聯合問政。(記者羅國嘉攝)

新莊市議員參選人陳岱吟(左1)說，長年擔任幕僚累積扎實基層經驗，走遍新北與新莊，傾聽地方需求，如今選擇回鄉參選，是水到渠成的決定。(記者羅國嘉攝)

