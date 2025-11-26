力拚議會藍營青年多1席 詹為元、楊植斗合體陳冠安站路口

2026大選將近，有意挑戰南港、內湖選區的立委羅智強辦公室主任陳冠安（左）26日一早邀請國民黨北市議員詹為元、楊植斗等人合體站台，力拚藍營青年議員多1席。（徐佑昇攝）

2026大選將近，北市各黨新人持續掃市場、站路口爭取支持。有意挑戰南港、內湖選區的立委羅智強辦公室主任陳冠安26日一早邀請國民黨北市議員詹為元、楊植斗等人合體站台，力拚藍營青年議員多1席。陳冠安表示，今天邀請兩位前輩就是希望能博得「好彩頭」，他將聚焦政策議題推出「港湖百策」，吸引更多年輕人認同國民黨。

陳冠安曾任國民黨青年部主任、立委江啟臣特助，為藍營在港湖選區率先表態參選的新人，近日勤跑市場、站路口，並時常針對時政提出批評。

陳冠安今日一早至內湖舊宗路一段站路口，並找來「前輩」詹為元及楊植斗助陣。陳冠安表示，今天邀請他的「好戰友」們，也是上一屆當選的年輕議員前來鼎力相助，就是希望能博得好彩頭，他也是港湖選區第一個宣布參選、也是第一個站路口的候選人，希望接下來也能取得更多支持。

針對競選策略，陳冠安強調會以政策為主，他最近剛拋出了「港湖百策」，因為年輕世代關注的議題蠻多是在政策及政見上，包括居住正義、動保、交通、校安等議題，希望透過更多的政策議題帶動更多年輕世代來加深認同國民黨。

詹為元表示，選舉非常辛苦，但他相信陳冠安的體力沒問題，接下來從早到晚有將近一年的時間，還要面對初選和現任議員的競爭，他們都經歷過這樣的應戰，但他相信只要能堅持下去，成功一定會到來。

楊植斗表示，陳冠安也是羅智強團隊的一員，他開完笑說，陳冠安在之前街講和站路口也遭遇過非常多的「摧殘」，一定都是經驗豐富滿滿，他也祝褔陳能通過初選拿到最後的勝利。

