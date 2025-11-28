力拚韓旅首選城市 中市觀旅局邀韓國人氣網紅深度旅遊
台中市政府觀光旅遊局與台灣虎航合作，今年8月至11月期間，邀請7位韓國人氣網紅體驗台中深度旅遊，透過社群貼文、影片及動態分享，成功提升台中在韓國市場的曝光度，打造在韓國年輕世代旅客心中「旅遊首選」的形象。
觀旅局長陳美秀表示，受惠於「感性旅遊」風潮及直飛航班，台中近年已成為韓國旅客來台旅遊首選城市之一，目前韓國航線部分，「台中－仁川」由大韓航空、德威航空及真航空等3家航空公司營運，每週合計28班；「台中－濟州」則由台灣虎航提供服務，每週2班。
今年下半年，觀旅局再與台灣虎航合作，邀請韓國拉拉(@rara2882)、成慶祿(@sungkyungnoh)、斯特拉(@stella_travel_o)、金惠珍(@Kimhey79)、朴少真(@Sducko)、霍利克·多蘿西(@holic_dorothy)及Ruby姊姊鄭惠(@rubieonni）等人氣網紅來台中體驗，以創作者視角呈現台中舒適氛圍、多元文化與豐富玩法。透過第一人稱的真實分享，讓韓國旅客規劃行程前能獲得具體又可信的旅遊參考，同時也讓台中的景點、交通與旅宿資源在韓國市場被廣泛看見。
觀旅局表示，這次邀請韓國網紅走訪文化場域，包括台中綠美圖、北屯新村、聚奎居、霧峰林家宮保第園區、審計新村、彩虹眷村等，並造訪高美濕地、虹夕諾雅谷關、惠來谷關溫泉、薰衣草森林、后豐鐵馬道等特色地景。行程也安排一遊主打沉浸式體驗與永續理念的場域，如幻覺博物館、自行車文化探索館、台灣味噌釀造文化館、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭文化館及麗寶樂園等。
餐飲部分則安排品嘗台中多樣化的在地與米其林美食，包括有春茶館、漢來軒、屋馬、涮屋馬、金韓食、又見一炊煙、阿秋大肥鵝、古典玫瑰園及麵廊等深受旅客喜愛的口碑餐廳，並體驗一中街與逢甲夜市的道地小吃，透過味蕾與感官的深度探索，讓韓國旅客全面感受台中的城市風味、溫度與獨特魅力。
觀旅局表示，這次網紅踩線體驗結合多家台中旅宿業者的公私協力，包括台中長榮桂冠酒店、福華飯店、日月千禧酒店、全國大飯店、福容大飯店、台中勤美洲際酒店及清新溫泉酒店等，共同呈現台中作為國際旅遊城市的高品質接待能量。除透過國際網紅強化海外行銷外，台中也將於明年舉辦「第10屆全球旅遊振興機構（TPO）觀光論壇」，將邀集全球會員城市代表及觀光產業專家齊聚台中，與在地產官學單位深度交流，期望進一步提升城市行銷的廣度與深度，擴大台中在國際觀光舞台的能見度。
