中部中心/李文華 彰化報導

2026彰化縣長選戰，綠營由誰披掛上陣，採類初選方式進行，為了爭取選民認同，立委黃秀芳行程馬不停蹄，不只深入市場拜票，也趁著周末假期，舉辦馬路封街塗鴉親子活動，吸引上千人同樂，要爭取選民認同。

力拚類初選出線! 黃秀芳市場掃街 辦封街塗鴉(圖/民視新聞)





大小朋友，手拿畫筆，在大馬路上，揮灑創意，畫出彰化知名地標，還有超萌卡通造型，這是民進黨立委黃秀芳，趁著假日，舉辦的封街塗鴉親子活動，吸引上千名親子同樂。不只馬路變成許願版，現場還有魔術秀、泡泡秀、氣墊遊樂設施進駐，宛如置身遊樂園。

黃秀芳辦親子活動 表示未來也將持續推動友善親子空間(圖/民視新聞)





民進黨彰化縣長類初選，進入倒數階段，立委黃秀芳，行程馬不停蹄，找來同黨立委陳秀寳，在員林三和公園，舉辦親子活動，他說未來，也將持續推動友善親子空間、以及更好的育兒環境，爭取選民認同。

衝刺類初選民調 黃秀芳也拚陸戰深入市場掃街緊握每雙選民的手(圖/民視新聞)





衝刺類初選民調，不只搶攻親子票，黃秀芳也拚陸戰，深入市場掃街，緊握每雙選民的手，力拼關鍵時刻，殺出重圍，脫穎而出。





