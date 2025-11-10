力拚高雄！林岱樺登記參選強調︰公平初選、不靠人脈靠政績

▲林岱樺完成登記！宣示以市政願景迎戰高雄初選。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨南高嘉縣市長初選今（10）日正式開放領表登記，高雄市長初選參選人、民進黨立委林岱樺表態將依黨部時程完成登記，宣布全力投入初選，她強調，將以具體市政願景向市民報告，期待讓選戰回到市政競爭的正軌。

針對有意參選者提及「支持柯志恩就是支持鄭麗文的路線」一說，被問及若獲提名是否會採取類似策略反擊藍軍？林岱樺表示，鄭麗文祭拜共諜吳石，引發藍營內部對史觀的激烈爭議，「等於打臉蔣介石，國民黨自己已經吵翻」，意識形態的攻防並非市民所需。她強調，盼與國民黨參選人柯志恩比拚城市願景、政策內容，「不陷入統獨與意識形態的泥沼，才是高雄市民之福。」

面對媒體關注正國會大老陳茂松日前在民進黨中常會公開向黨主席、總統賴清德請命，盼妥善處理助理費案，並引發同陣營黨公職連署式表態是否與自身案件相關？林岱樺回應，目前正全力進行無罪答辯，對於檢方起訴不當、甚至刪減有利證據等問題，律師團已在法庭完整呈現。她強調，助理費案需要朝野共識才能徹底解決，她對自身清白有信心，「以平常心面對司法。」

林岱樺並指出，高雄已走出「派系決定」的舊政治路線，正朝向「市民做主」的時代，不需要再用派系角度看待高雄的政治競爭。至於是否擔心賴清德意志影響初選結果？她表示，總統意志相當明確，即是公平、公正、公開進行初選，產生最符合民意的候選人。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）