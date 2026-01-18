力拚黨內出線！林亮君首戰初選 顏蔚慈傳授「選舉撇步」

民進黨台北市議員林亮君、新北市議員顏蔚慈18日一大早攜手至濱江市場掃街。（孫敬攝）

民進黨台北市議員林亮君、新北市議員顏蔚慈18日一大早攜手至濱江市場掃街。被問到中山大同市議員選情，林亮君表示，民進黨此區將提名4席，這也是她第一次參與黨內初選，這次會和顏蔚慈一起掃街，除了是同黨夥伴更是自己國中學姊，私下也會向她請教選舉的撇步。

林亮君和顏蔚慈上午一同至濱江市場掃街，抵達前林亮君發現上午8點多服務處已有許多民眾，排隊等待領取預計11點和立委蔡其昌共同發放的「台灣尚勇」春聯。對接下來選舉的規劃，她表示，民進黨中山大同將提名4席，現在初選越來越白熱化，加上新人積極勤跑地方掛看板，感到壓力非常大，這也是第一次加入民進黨參與的黨內初選，這次找顏蔚慈「女力」互相應援，也是想請教選舉的撇步，像是競選文宣面要把電話放到最大，怕民眾忘記接電話等。

看到過往中山大同曾有黨內議員選舉連任幾乎穩上，但最後卻落選的案例，林亮君以此為例指出，擔心支持者對電話民調等選舉機制不熟悉，趁過年前先來市場跟大家互動，也提醒民眾過完年要幫自己接電話民調，希望也能在黨內初選時與同是黨內同志、國中學姊的顏蔚慈一起過關。

