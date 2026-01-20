力拚黨內團結！ 陳亭妃赴議會拜會邱莉莉.挺憲議員

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，初選期間包括市議會正副議長等多數民進黨籍議員、以及無黨的泛綠議員共25人，都力挺立委林俊憲。初選之後，陳亭妃面臨黨內整合，早上10點半她到台南市議會拜會議長邱莉莉等黨籍和無黨籍市議員，尋求合作，被問到何時會與林俊憲同框？她說上 週 五就已經碰過面，雙方沒有問題了！而國民黨的對手立委謝龍介則暗諷，憲妃兩人關係就像「破鏡難重圓」。

在黨內議員陪同下，剛贏得民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，今(20)日一早，神情輕鬆走進台南市議會，一見議長邱莉莉，不僅伸出手握手言歡，還輕摸肩膀，兩人互動，也被外界視為是成功「破冰」。

廣告 廣告

立委陳亭妃說：「結果出來的時候，其實亭妃就已經有把每一位，我們民進黨籍的議員，我有親自打電話跟他們拜託，今天就是正式安排時間，來向我們的議長，副議長來做一個拜訪。」

不諱言，贏得初選後她主動聯繫黨內議員，尋求支持，全因初選階段，民進黨議員中，就有19位表態力挺林俊憲，砲火猛烈對準陳亭妃，而這些聲音，隨著初選落幕，陳亭妃，也希望這場45分鐘的拜會後，煙消雲散。

台南市議員(民)李啟維說：「感覺起來她也是滿誠懇的，針對初選中，大家彼此之間一些看法。」台南市議員(民)李啟維VS.記者說：「(現場氣氛怎樣)，現場氣氛不錯。」

台南市議員(民)李啟維說：「印象中，大家差不多(意思)都有到。」台南市議員(民)李啟維VS.記者說：「副議長，(副議長沒來)，副議長，對，應該另外有公事。」

拜會挺憲議員們後，陳亭妃預告下周還有一次拜會，但何時與林俊憲同框呢？立委陳亭妃說：「電話中我說要拜訪，他說不用，說我們甲動就會見面了，所以我們其實都已經碰過面，都沒有問題了。」

立委謝龍介說：「林(俊憲)委員已經講過了嘛，說，他也當時放話，也沒有通知他，也沒有告訴他，所以他毫無所悉嘛，砍得這麼厲害，也不要期待說馬上就可以痊癒，破鏡難重圓。」

對手謝龍介用「破鏡難重圓」，暗諷憲妃初選嫌隙恐怕難修復，陳亭妃，能否整合黨內勢力，贏得台南市長選戰，也讓選情備受關注。

原始連結







更多華視新聞報導

初選後破冰！ 陳亭妃週二會議長邱莉莉 盼加速整合

民進黨台南市長初選陳亭妃勝 林俊憲：自己努力不夠

民進黨台南市長初選陳亭妃勝 林俊憲：自己努力不夠

