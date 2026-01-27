力拚黨內提名！吳宗憲拋宜蘭縣長政見 「70歲以上免繳健保」

正在爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲，今（27）日拋出「70歲以上免繳健保費」競選政見，強調此項銀髮族福利政策上路後，預估宜蘭縣將有6萬2000多名長者受惠，年度所需經費約6.16億元。

國民黨立委吳宗憲力拚黨內提名宜蘭縣長選戰。（圖／吳宗憲辦公室）

吳宗憲今天前往冬山鄉廣興社區活動中心召開記者會，他表示，面對宜蘭邁入超高齡社會的趨勢，台灣45歲至65歲的「三明治世代」人口數已達234萬人，其中有46%自認壓力超負荷。這些壓力主要來自兩大來源，一項是子女教養與教育開銷占85%，另一項則是長輩健康照顧占80%。

吳宗憲提出70歲以上長者免繳健保費。（圖／吳宗憲辦公室）

針對長輩健康照顧問題，吳宗憲表示，他觀察到部分老人家捨不得花子女的錢，或是退休久了不想繳健保費，導致身體不舒服就選擇忍耐。他認為不能讓長輩為了省錢而犧牲健康，政府必須介入支持，透過70歲免健保費搭配科技導入，打造在地安老新模式。

根據吳宗憲宣布的政策內容，未來凡設籍宜蘭滿1年的70歲以上長者，將全額補助健保費，補助對象為第6類保險對象，上限為826元。他估算宜蘭縣約有6萬2000名長者將受惠，另外將搭配AI科技結合健康照護、慢性病管理，降低後續整體醫療支出。

吳宗憲持續勤走基層尋求支持，盼能獲得國民黨宜蘭縣長提名。 （圖／吳宗憲辦公室）

對於龐大社福支出的財源問題，吳宗憲說明，他在立法院推動財劃法修正，修法後宜蘭每年將增加百億元經費，他會把這筆錢優先用於福利政策。吳宗憲持續勤走基層尋求支持，盼能獲得國民黨宜蘭縣長提名。

