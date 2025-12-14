力拚一月黨內初選 民進黨高雄市長4選將勤跑基層搏民意

南部中心／綜合報導

誰將代表民進黨出戰高雄市長，下個月就要進行黨內初選。有意角逐的四名立委都趁著假日深入基層，要把握時間爭取最多選民支持。





力拚一月民進黨內初選 高雄4選將勤跑基層搏民意

邱議瑩下午拚造勢，上午掃市場，要把握時間爭取更多選民支持。（圖／民視新聞）





立委邱議瑩周日在高雄前鎮舉辦座談會，傾聽民眾心聲，現場聚集大批支持者。邱議瑩下午拚造勢，上午掃市場，和攤商及民眾搏感情，要把握時間，在民進黨黨內初選前，爭取更多選民支持。邱議瑩說，最後的這一個月，還是能夠盡全力，希望能夠多跑一些行程，然後多跑一些市場。

立委賴瑞隆則是來到鳳山的肉豆公市場，一雙手握過一雙手，和選民拉近距離。有攤商送上鳳梨添好運，要祝福賴瑞隆順利從黨內初選中勝出。賴瑞隆說，進入最後階段了，我們就一樣一步一腳印，持續來掃市場，持續來辦各項說明會。





立委林岱樺假日深入基層，出席大寮紅豆節。（圖／民視新聞）





一早來到中油工會烤肉活動，和民眾拉進近距離，立委許智傑每天行程滿檔。每一次和選民的互動，都是一份支持的力量，讓許智傑信心滿滿的說，覺得感覺越來越好，市民對我的支持，和互動率也越來越高，我會繼續勤走基層，深入民間的市民見面會，也會一場接一場。

立委林岱樺假日深入基層，先是出席大寮紅豆節，也前進中鋼小港54周年廠慶活動，和民眾同歡。林岱樺說，最後衝刺階段，岱樺以社區廟宇為中心，沿街爭取民眾支持，第一線接觸民意。

隨著黨內初選時間接近，四位參選人持續加足馬力，要拿下代表民進黨參選高雄市長的唯一門票。





