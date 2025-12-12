力拚2026！綠營中部有望組女力連線 何欣純走遍大台中扮最強母雞

身兼民進黨主席的總統賴清德10月底舉行記者會，宣布徵召蟬聯4屆立委的何欣純參選2026台中市長。（資料照片／董孟航攝）

2026台中市長選戰激烈，藍軍不僅有立委楊瓊瓔宣布參戰，立法院副院長江啟臣網路上呼聲也很高。另一方面，民進黨已確定徵召蟬聯4屆立委的何欣純參選台中市長，競選團隊已從各地借將人才，本月底將在台中南屯成立市政辦公室；地方上，何欣純因無明顯派系色彩，獲民進黨議會黨團成員跨派系力挺，「最強母雞」氣勢已然成形。

由於2022年台中市長提名時程延宕，導致備戰時間緊湊，民進黨今年定調各縣市提名時程往前。台中市部分，中執會10月底就完成提名，徵召在地耕耘20餘年，有3屆議員、4屆立委資歷的何欣純挑戰市長大位。據了解，何欣純去年總統大選結束後，就跨出選區勤走山海屯市區，累積全市知名度。

眼看藍營內部尚未完成整合，何欣純團隊也把握時間，搶先下一步動作。綠營知情人士透露，何欣純12月底將在台中市南屯區成立全台首間市政辦公室，下一步就是端出各項政見，與地方議員展開密切合作，互相拉抬選情，「因為大台中真的很大，這也是為什麼要提早提名布局」。

不僅如此，副總統蕭美琴近日啟動「類輔選」行程全台跑透透，10月14日，蕭美琴南下台中潭水亭觀音媽廟合體何欣純，11月30日又在台灣女子棒球聯賽閉幕式與何同框，拉抬選情意味濃厚。

副總統蕭美琴上月30日南下台中合體何欣純，有拉抬選情意味。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

截至上週，民進黨中執會提名8縣市長人選中就有6名女將，除了宜蘭林國漳、雲林劉建國，新北蘇巧慧、苗栗陳品安、台中何欣純、嘉市王美惠，以及台東陳瑩都是女力戰將，加上競選連任的屏東周春米、高機率出線的彰化雙姝黃秀芳、陳素月等，綠營中南部布局有望靠女力撐起半邊天。

何欣純受訪時表示，女性在現在選舉生態中確實有優勢，尤其中部地區訴求溫和、溫暖、理性，與女性特質更接近，「上次國民黨提名縣市長也是女性居多」，再加上中南部地區生活步調沒有這麼快，地方更需要慢活、人情味，這與地方上認定的女性特質更重疊。

一名綠營地方人士指出，盧秀燕掌市府8年，食安、工安、校安、治安都出大包，從新光三越百貨氣爆、非洲豬瘟破口等重大社會新聞，到日前台中路邊攤顧客口袋掉出衝鋒槍、台中泳池槍擊女童未遂案等，顯示盧市府治理漏洞百出，市民應該看清楚，是時候該換人做做看了。



