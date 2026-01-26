力拚6月交艦！海鯤號完成「這3項」測試 正式潛航快了
國造潛艦海鯤號（編號SS-711）26日在高雄港展開第6次海測，台船當晚表示執行「淺水潛航前置海上測試」，聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項主要測試順利完成，若達到潛航安全條件並經評估後，就會按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。
海鯤號原傳出26日將首度潛航測試，力拚6月交艦，但最後仍停留在「潛航準備階段」。台船午後低調證實，當天是進行潛航前綜合系統驗證。相關人士透露，此次驗證較為複雜，但正式潛航之日「很快了」。
台船26日晚間指出，承造「海鯤軍艦」依海試計畫，當天執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。
台船強調，將持續偕同海軍監造及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下功能與性能測試與驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。
