力拚AI三強！韓砸300億培育人才 卻遇4成精英外流挑戰
南韓力拚2030年前，躋身「AI前三強國家」，除了各大企業加碼投資，建立AI資料中心，政府也計畫明年砸下1兆4千億韓元，折合台幣近300億，培育科技人才。但科技菁英外流問題，仍是韓方面臨的巨大挑戰之一，官方統計數據顯示，有超過4成的碩博士理工科人才，希望到海外發展。
裝有超過一千片輝達AI晶片B200的高性能GPU叢集，不停運轉。這裡是南韓SK電訊建立的AI資料中心「海印」，也是目前南韓規模最大的主權AI基礎設施。這裡的GPU，運算效能比前一代升級超過2倍。
SK電訊GPU即服務事業本部長 金明國：「這1000片GPU叢集，可以根據需求，在數十分鐘內自動分割，提供給多位使用者。不僅是對國內企業，也對全球大型科技公司構建AI基礎設施與開發，提供最具成本效益的最佳解決方案。」
NAVER Cloud 的「閣世宗」資料中心，則是占地41個足球場，設有60萬台伺服器，資料儲存容量高達65EB (相當於650億GB)。
南韓總統 李在明（6/4）：「透過對AI、半導體產等尖端技術產業的大規模投資和支援，將躍升為未來占主導地位的產業強國。」
為了躋身AI三大強國，南韓各大企業積極投入人工智慧領域，政府也準備選拔「國家代表隊」，將有限資源集中投資。
韓聯社TV記者：「包括SK電訊、NAVER Cloud、LG AI 研究所、NCSoft的NCAI、與新創公司Upstage等，被選為國家代表AI模型開發隊。它們將競爭到2027年上半年，最終選出兩支隊伍。」
只是南韓政府的支援，和中國與美國相比，遠遠不夠。今年AI研發投入規模，韓方只有中國的十分之一，更是美國的不到5%。
舊金山大學電腦科學系教授 鄭恩珍：「資本的規模差異，難以避免。已經投入的資本，以及已經投入的硬體和技術，南韓短時間內很難趕上。」
與此同時，南韓國內正面臨人才不足與流失困境。目前全球AI菁英，超過七成聚集在美國和中國。
韓聯社TV記者：「今年南韓每萬人中，AI人才淨流出囗-0.36，在OECD 38個國家中排名第35位，位於下位圈。」
首爾當局因此決定，明年投入1.4兆韓元預算，作育AI英才。
南韓教育部長 崔教鎮：「政府將擴大資訊課程的時數，逐步運營設有人工智慧相關的多樣化社團與體驗活動的AI重點學校。」
第一步，從國高中、小學教育做起。今年已設立的730所AI重點學校，將在2028年前擴增至2千所，也就是全體學校的17%。
大學方面，也將培育AI據點大學，擴充相關課程招生名額，並和企業合辦短期訓練營。
另外，政府也推出「博士學位快速通道」，將原先需要8年才能完成的碩博士學位，壓縮至5年半，讓AI菁英們提早步入產業與研究界。
南韓教育部長 崔教鎮：「為了讓優秀的理工科人才，能夠埋頭於學業，不必考慮前途問題，政府新制訂了『理工科優秀人才成長路徑支援項目』。」
但培育之後，要如何留住菁英，也很重要。
南韓央行公布數據，國內碩博士理工科人才，有42.9%希望在三年內跳槽海外。其中67%，是為了更好的薪資福利。
南韓延世大學電腦科學系博士生 梁亨俊：「實驗室的前輩，作為博士後在美國國家研究所就職，待遇很好，他想繼續留在那邊。我們這個專業，一直是由美國主導全球各國。」
南韓延世大學醫學工程學系大四生 吳有彬：「確實在優質期刊中，中國學校的論文有很多。」
美國資源福利好，是不少科研人員嚮往處。而中國大陸近期也展開搶人作戰，向南韓數百名研究人員，發送招聘訊息。專家因此呼籲，要想留住人才，首先必須提高薪資待遇、改善研究環境。
聲音來源:首爾大學電腦工程系教授 張炳卓：「不只是薪水，我們國家的研究也要更進步。」
首爾當局急需與企業、學界合作，有效運用資金與人才，爭取五年內與領先國家並駕齊驅，讓「AI 三強」不再只是口號。
