力拚AI發展 川普簽行政命令阻州政府過度規管

美國總統川普在白宮簽署有關AI規管的行政命令。路透社



美國總統川普週四（12/11）簽署行政命令，要把規管AI權集中在聯邦政府手上，避免各州政府過度箝制。

川普週四簽署這項行政命令，目的是預先防止未來州政府對AI祭出的各種規範。他說：「我們希望統一規管。」

川普上月在社群媒體發文警告，如果沒有單一的聯邦AI規範標準，中國將「在AI賽道上輕易趕上我們」。

白宮AI顧問塞克斯（David Sacks）週四表示，此行政命令可讓未來的聯邦政府可推翻各州針對AI的過度規管。

廣告 廣告

包括ChatGPT開發商OpanAI、Google、Meta及輝達（NVIDIA）等AI領域巨擘均支持由聯邦政府統一制定規範，避免各州各自為政。

但在國會遲遲無法通過相關法案下，部分州長已表態將出手管理AI。共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）支持一項保護數據隱私、給予家長管控權和保護消費者的AI治理法案。

至於各大AI業者所在的加州，民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）今年簽署法案，要求AI開發商必須提供減輕潛在風險計畫。

此外還有多個州議會已通過禁止AI生成非合意性行為影像，以及未獲授權的政治深偽影片。

更多太報報導

身體很誠實？路透：川普放行H200晶片後 字節跳動和阿里巴巴已向輝達洽購

防晶片走私 輝達Blackwell晶片將增「辨位」功能

川普為何允輝達售中H200晶片？彭博：被華為嚇到