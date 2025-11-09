力拱王世堅2026選台北「打破常規」 高嘉瑜：願在他門口跪三天三夜

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長，引發討論。不過，民進黨前立委高嘉瑜認為，民進黨應由立委王世堅出馬，才能打破常規贏得選舉，她甚至還說，願在王世堅家門口「跪三天三夜」。

高嘉瑜。（圖／中天新聞）

針對台北市長選戰，王世堅日前表示，吳怡農是非常適合的人選，不但是青年才俊，過去也曾參選過，也曾經營過地方基層，風評也都很好，「我個人認為他非常適合，若民進黨讓他參選，我當然全力配合、幫忙」。王世堅還說，民進黨還有許多優秀人才，像徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、鄭麗君、吳怡農等等，都是非常適合的人選。他相信黨一定會推出最強人選，一旦確定，黨公職、支持者都會全力支持。

王世堅。（圖／中天新聞）

高嘉瑜今天（9日）在政論節目《TVBS戰情室》表示，吳怡農跟蔣萬安同質性非常高，很容易被拿來比較，所以真的需要一個突破性的人選。她認為，這個人選就是王世堅，他在各方面都跟蔣萬安完全不一樣。

吳怡農。（圖／中天新聞）

高嘉瑜說，雖然王世堅說不選，但她相信，若民進黨有需要，王世堅應該會願意承擔，2026對民進黨非常重要。她也會去拜託王世堅，「半夜去他家門口跪著，三天三夜」。高嘉瑜指出，吳怡農很優秀，但這局真的需要打破常規，只有王世堅能打破既定印象，贏得選舉。

