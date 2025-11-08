力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。
亞馬遜去年在墨西哥推出「Amazon Bazaar」APP服務。該平台所販售的商品主打價格低廉、平易近人，價格集中在10美元（約310元台幣）以下，最低甚至僅2美元（約67元台幣）。商品種類包含居家用品、服飾等各類產品。
亞馬遜週日宣布，「Amazon Bazaar」APP服務將擴大至台灣、香港、菲律賓、奈及利亞等14個新市場。在此之前，「Amazon Bazaar」服務已在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國落地。
「Amazon Bazaar」平台上販售的商品將直接從亞馬遜的全球發貨中心出貨，再由各市場合作的夥伴負責運送。
路透社報導指出，亞馬遜推出低價版電商平台，企圖擴大國際市場，和席捲全球的Shein及拼多多（Temu）等中國電商一拚高下。
美國金融服務公司DA Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「Amazon Bazaar是亞馬遜擴大國際市場的重要一步。亞馬遜只有在確信能擴張至某程度、滿足消費者並建構獲利模式後，才會進入該市場。」
但路里亞也說，亞馬遜進入新市場通常得花數年時間才能達成獲利目標：「如果亞馬遜能建構一套具有吸引力的服務模式，販售低價小型商品，就能擴大到23處主要市場以外的地區，甚至是全世界的所有國家。」
