力拼加碼！國旅平日住宿最高補助2000元 「生日住宿金」1200元每月抽千人

振興國旅，交通部將在明年4月推出補助。只要是在平日（周日至周四）出遊，第一晚補助800元，第二晚1200元，最多可領2000元。此外，明年1月還推生日住宿金，每月抽1000名，每人補助1200元。

交通部長陳世凱今天（12/4）率領官員到立法院交通委員會，就「『行人優先交通安全行動綱領』實施兩年來改善『行人地獄』具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討」進行報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤質詢時表示，交通部為帶動國人在平日出遊，明年推出5大補助方案，包括平日住宿、生日住宿、企業員工旅遊、遊樂園留宿及Taiwan PASS平日國旅優惠等，但部分優惠補助名額與金額偏低，例如「生日住宿金」每月僅抽出1000名，1年才1.2萬人抽到，建議中央應加碼，提高誘因。

陳世凱回應，國旅促進計畫經費整體預算約23億元，希望預算順利通過後，能在明年3月正式啟動，以鼓勵國人平日、生日多旅遊，多去遊樂園玩，提升旅遊量能；立法院如果支持預算，交通部將與地方政府、業界合作，讓資源擴大、補助更多，至於是否有機會加碼，陳世凱說「努力看看」，因為幫大家慶生是好事。

觀光署副署長黃荷婷指出，平日住宿優惠將在明年4月1日起實施，民眾須上網登錄並抽籤；生日住宿金明年1月1日推出，每個月抽出1000人，每人享有1200元住宿金。

根據觀光署先前規劃，平日住宿券每人最多2晚，第1晚補助800元，第2晚補助1200元，最高2000元。

